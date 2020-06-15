Политика
РБКМИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.
Читать в источнике
Оценить227
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:47, Ашберн
Культура
Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба
Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала.
News.ru вчера в 12:38
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю
Число жертв коронавируса в США к октябрю превысит 201 тысячу, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.
РИА Новости 21:21
Наука
Раскрыт способ защиты от коронавируса в кишечнике
Evo-rus.com 15:39
Общество
«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»
В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru 20:16
Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Лос-Гатос, США, 15 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новую картину «Пятеро одной крови» от Спайка Ли («Черный клановец») выпустили на стриминговом сервисе Netflix.
REGNUM 08:55
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Политика
Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
В пресс-службе конкурса «Лидеры России» заявили, что направили запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта.
BFM.ru 13:14
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Общество
В России появится пистолет скрытого ношения для оперативников
В России создается новый пистолет скрытого ношения в калибре 9х19 мм для оперативников, передаетРИА "Новости" со ссылкой на генерального директора АО "ЦНИИТОЧМАШ", входящего в "Ростех", Альберта Бакова.
Газета.Ru 20:32
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
Федеральные власти США планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва, сообщается на сайте министерства юстиции США.
РИА Новости 21:05
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Происшествия
В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин
Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника.
Вести.Ru 16:40
Армия и оружие
Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США
Перекраску истребителя выполнила 576-я эскадрилья наземного обслуживания, входящая в состав 64-й эскадрильи "Агрессор", во время учений выполняющей роль противника.
Российская газета 02:29
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек показала лицо без фильтров и макияжа
Актриса выглядит просто сногсшибательно. Немногие звезды решаются показать себя поклонникам крупным планом без фильтров и макияжа.
Wday.ru 02:34
Политика
Путин анонсировал появление контргиперзвукового оружия в России
По словам главы государства, российские специалисты трудятся над созданием контргиперзвукового оружия, которое может появиться уже в скором будущем.
Слово и Дело вчера в 06:21
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 18:37
Экономика
Граждане экономят на еде и повседневных товарах
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ 18:30
Экономика
В Алтайском крае более 1 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат
Резервный фонд региона увеличится за счет средств из федерального бюджета, а также благодаря неразыгранным торгам по капвложениям В Алтайском крае более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание бюджетов городов и районов.
Толк 09:52
Происшествия
Превышение ПДК азота выявили в Ангаре после выброса иловых остатков
Превышены в 1,5 раза предельно-допустимые концентрации по азоту. Загрязнение воды азотсодержащими органическими веществами.
Иркутск Сегодня 06:04
Здоровье
Министр здравоохранения Красноярского края вылечился от коронавируса
Министр здравоохранения Борис Немик сегодня официально приступил к работе после завершения курса лечения и получения отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию, рассказали в пресс-службе министерства.
ИА Запад24 05:24
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство
Народные новости 11:46
Общество
Эксперт оценила идею перенести начало учебного года на 1 октября
Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина прокомментировала идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.
RT на русском 08:45