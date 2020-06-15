Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

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