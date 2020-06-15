Политика
РБКМИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.
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Более 10 городов России решили отменить парад Победы
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КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону
Пхеньян изучает возможность ввести военных в демилитаризованную зону, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:54
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В WhatsApp появилась функция для оплаты товаров
Через несколько месяцев после начала тестов в Facebook полностью реализовали все возможности функции оплаты за товары посредством мессенджера WhatsApp.
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Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
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Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
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Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось
Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось Национальное бюро статистики КНР опубликовало порцию данных об экономике страны за май — от объемов промышленного производства и капвложений до состояния розничных продаж.
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