Политика
RT на русскомМИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов. «Сегодня должны быть отправлены ноты», — цитирует его РИА Новости.
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Huawei Watch GT 2 выходят в России по цене 14 990 рублей
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Армия и оружие
Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон
Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru 11:39
Политика
В Европарламенте призвали остановить переговоры о членстве Турции в ЕС
Евросоюз должен заморозить процесс переговоров по вопросу вступления Турции в ЕС, заявил 17 октября глава Европарламента Давид Сассоли.
REGNUM 11:53
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Общество
Студенты ВГИК спели Путину песню о раненом казаке
Президент России Владимир Путин посетил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), студенты которого встретили его песней о раненом казаке.
Газета.Ru 09:47
Политика
Депутаты нашли нарушения в работе «Медузы» и «Русской службы Би-би-си»
Депутаты передадут материалы о нарушениях Роскомнадзору и Генпрокуратуре, чтобы те приняли меры реагирования, пообещал Пискарев.
Интерфакс 11:52
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в России
Рост ВВП В России с начала 2019 года (с января по сентябрь) составил 1,2%. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития.
Газета.Ru 11:08
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Fold 2 оснастят сверхтонким стеклом
Согласно отчету, следующий складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 может иметь 6,7-дюймовый или 8,1-дюймовый основной дисплей.
Дни24 04:32
Общество
Суд Киева снял арест со 100% акций украинской «дочки» Сбербанка России
Хозяйственный суд Киева решением от 10 октября снял арест со 100% акций Сбербанка (Киев), "дочки" одноименного российского банка и обязал Райфайзен Банк Аваль (Киев), как хранителя, снять запрет на осуществление учетных операций по соответствующему счету в ценных бумагах.
Интерфакс 11:31
Политика
В Белоруссии допустили отказ от Союзного государства с Россией
Судьба Союзного государства России и Белоруссии зависит от желания граждан республики, утверждает глава белорусского МИД Владимир Макей.
Московский Комсомолец 05:20
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском 06:13
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 октября, увеличились на 2,9 млн баррелей — до 425,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Авто
Опубликовали первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
В Сети появились первые фотографии нового Nissan X-Trail, который в целом останется узнаваемым, но получит более рельефный кузов и получит новую фирменную стилистику бренда.
Tvoe-avto.com вчера в 09:50
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 11:27
Гаджеты
Названа себестоимость нового iPhone 11
Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.
iReactor 05:00
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Dgl.ru 15 октября в 04:18