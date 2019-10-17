Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов. «Сегодня должны быть отправлены ноты», — цитирует его РИА Новости.

МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

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