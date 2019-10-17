Политика
REGNUMМИД России разъяснил инцидент с дипломатами США в Северодвинске
Американских дипломатов, которые направлялись на испытательный полигон под Северодвинском, никто не задерживал. Им разъяснили режимный характер объекта, в дальнейшем они вернулись в Москву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.
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Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы. Возможно, у меня нет такой точной информации, возможно, они уже и приехали.
— Мария Захарова, российский дипломатНовые Известия 07:04
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