Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы. Возможно, у меня нет такой точной информации, возможно, они уже и приехали.

Американских дипломатов, которые направлялись на испытательный полигон под Северодвинском, никто не задерживал. Им разъяснили режимный характер объекта, в дальнейшем они вернулись в Москву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.

МИД России разъяснил инцидент с дипломатами США в Северодвинске

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