Министерство иностранных дел России направит в посольство США ноту из-за инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинск. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.

МИД направит ноту США из-за инцидента с дипломатами под Северодвинском

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