Политика

RT на русскомRT на русскомМИД направит ноту США из-за инцидента с дипломатами под Северодвинском

Министерство иностранных дел России направит в посольство США ноту из-за инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинск. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
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Дипломатическая нота и карта России: МИД РФ отреагировал на инцидент в поезде на Нёноксу

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МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

РБК03:58

МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

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МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

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МИД РФ направит ноту посольству США в связи с инцидентом в Северодвинске

ТАСС03:57

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Интерфакс05:12

МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

RT на русском03:53
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
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В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
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СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
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В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
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Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:36
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31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
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Зои Кравиц станет «Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене»

Звезда телевизионного сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц сыграет Селину Кайл - "Женщину-кошку" в новом фильме "Бэтмен", который снимает режиссер Мэтт Ривз, пишет телеканал "360".
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Газета.Ru вчера в 23:46
Единоборства

Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
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Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

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Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
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Госслужащим Подмосковья разрешат работать удаленно

В Мособлдуме в трех чтениях приняли изменения в закон «О государственной гражданской службе в Московской области», согласно которым у части госслужащих появится возможность работать удаленно.
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Политика

Путина встретили во ВГИК под песню об истекающем кровью казаке

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Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с горизонтальными законцовками крыла выполнил программу летных испытаний, сообщают «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
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Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

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На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки

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