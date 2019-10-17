Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов. По его словам, это будет сделано 17 октября.
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Мария Захарова
Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы. Возможно, у меня нет такой точной информации, возможно, они уже и приехали.
— Мария Захарова, российский дипломатНовые Известия 07:04

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