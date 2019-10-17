Политика
КоммерсантъМИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов. По его словам, это будет сделано 17 октября.
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Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы. Возможно, у меня нет такой точной информации, возможно, они уже и приехали.
— Мария Захарова, российский дипломатНовые Известия 07:04
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Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
Технологии
Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали
Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с горизонтальными законцовками крыла выполнил программу летных испытаний, сообщают «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Наука
Дрон снял охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Использование горбатыми китами необычного способа добывания пищи недалеко от Аляски сняли специалисты Гавайского университета в Маноа.
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Политика
Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск
17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Футбол
Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Политика
МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.
Общество
Только одна из сотни тюльпанных луковиц с рынка Амстердама зацветает
Массовое мошенничество с луковицами тюльпанов, которые продаются на плавающем рынке Bloemenmarkt в Амстердаме, выявила проведённая городскими властями проверка.
Наука
За что Горбачёву дали Нобелевскую премию мира?
29 лет назад, 15 октября 1990 года, Президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира.
Киберспорт
Riot Games анонсировала анимационный сериал по League of Legends
Происшествия
Дело сбитого полицейским мальчика передадут в центральный аппарат СКР
Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело о смерти шестилетнего мальчика, которого сбил полицейский в Кировской области.
Политика
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали
В базе ФИПС появились патентные снимки нового внедорожника УАЗ.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Киберспорт
Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11
We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.