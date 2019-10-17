Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы. Возможно, у меня нет такой точной информации, возможно, они уже и приехали.

Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов. По его словам, это будет сделано 17 октября.

МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Здоровье В США более 30 человек скончались от вейпинга Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Технологии Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с горизонтальными законцовками крыла выполнил программу летных испытаний, сообщают «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.

Политика Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.

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Политика МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.

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Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Киберспорт Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11 We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.