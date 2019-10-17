Политика
РБКМИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов
В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы ведомства Евгения Иванова.
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