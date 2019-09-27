Политика

ТАССТАССВ МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
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В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США

РИА Новостивчера в 22:31

МИД России отреагировал на введение новых санкций США

RT на русскомвчера в 17:54

Россия обвинила США в открытом пособничестве террористам

Lenta.ruвчера в 18:10

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

ТАССвчера в 18:04

МИД назвал безрассудством новые санкции США против России

Ведомостивчера в 18:51

Превзошли себя в безрассудстве: МИД отреагировал на новые санкции США

РЕН ТВвчера в 17:46

МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США

РБКвчера в 17:46
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
Политика

Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Происшествия

Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу

Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Кино

Названа дата премьеры документального фильма о Децле

Культуромания вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews вчера в 16:11
Политика

Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Хоккей

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости вчера в 14:52
Космос

Первый арабский космонавт отправился на МКС

62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Политика

В МИД России назвали неприемлемыми новые санкции США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва считает абсолютно неприемлемыми новые санкции Вашингтона из-за «поставки топлива Вооружённым силам России в Сирию».
RT на русском вчера в 11:14
Музыка

Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе

Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.
Культуромания вчера в 15:01
Политика

CNBC: торговые переговоры между США и Китаем возобновятся 10 октября

Ранее в Министерстве коммерции Китая сообщили, что переговорщики от Китая и США 19—20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, «состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес».
RT на русском вчера в 17:44
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия вчера в 15:05
Экономика

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Политика

В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским

Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru вчера в 10:23
Общество

Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей

Необычная походка мужчины-модели на подиуме испугала зрителей шоу модного дома Maison Margiela.
Lenta.ru вчера в 05:40
Политика

МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Москва 24 вчера в 09:52
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Общество

Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ

Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
РИА Новости вчера в 22:01
Культура

Совладелец «Первого канала» и СТС выйдет на рынок анимации

Национальная медиа группа (НМГ), среди активов которой «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал» и СТС, впервые станет инвестором анимационного проекта, рассказал РБК представитель «НМГ Студии».
РБК 00:01
Авто

Audi представила два «заряженных» кроссовера: RS Q3 и RS Q3 Sportback

«Заряженные» кроссоверы Q3 Audi RS и RS Q3 Sportback дебютировали в двух вариантах: для тех, кто хочет более жесткий хэтчбек, и для тех, кто ценит более высокие автомобили.
SpeedMe 25 сентября в 23:59
Политика

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Футбол

Тошич скучает по зарплате в России

"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru вчера в 14:59
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии

Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 16:55
Общество

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске

Российская газета вчера в 20:45
Технологии

Получающие госуслуги южносахалинцы окунутся в дополненную реальность

В настоящее время уже 43 муниципальные услуги южносахалинцы могут получить через портал госуслуг.
Сахалин.Инфо вчера в 22:49
Политика

В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
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