РИА НовостиМИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв мирных переговоровЦель преступления украинских радикалов в Буче в том, чтобы сорвать мирные переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.РИА НовостиЗахарова в своём Telegram-канале сообщила, что Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН.ЦарьградСмысл очередного преступления «киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия, — написала Захарова.News.ruВ Минобороны РФ уже опровергли обвинения Киева в убийстве мирных жителей в Буче, напомнив, что российских военных в данном населенном пункте нет с 30 марта.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейГазета.RuКомсомольская правдаРБКВечерняя МоскваРоссийская газетаЦарьградНациональная служба новостейИзвестияПятый каналТелеканал 360°Ямал-МедиаПолитРоссияПолитика СегодняA42.RUПодробнее о событииПредставитель МИД Захарова заявила, что целью провокации в Буче является срыв переговоровLenta.ru19:56МИД РФ: цель преступления киевского режима в Буче заключается в срыве переговоровКомсомольская правда17:44Захарова назвала срыв мирных переговоров целью провокации в БучеТАССвчера в 16:43Захарова: смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве переговоровRT на русском17:03Захарова: целью преступления украинских радикалов в Буче является срыв переговоровТелеканал 360°вчера в 16:57МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв мирных переговоровРИА Новостивчера в 16:53Захарова назвала события в Буче провокацией с целью подрыва переговоровКоммерсантъ17:14Показать ещёОценить881Поделиться