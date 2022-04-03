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МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв мирных переговоров

Цель преступления украинских радикалов в Буче в том, чтобы сорвать мирные переговоры, заявила
 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости
Захарова в своём Telegram-канале сообщила, что Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН.
Царьград
Смысл очередного преступления «киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия, — написала Захарова.
News.ru
В Минобороны РФ уже опровергли обвинения Киева в убийстве мирных жителей в Буче, напомнив, что российских военных в данном населенном пункте нет с 30 марта.
Аргументы и Факты

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