МИД назвал гибридной атакой призыв Госдепа США к гражданам России
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Спецслужбы США, предлагая деньги гражданам России за информацию о вмешательстве в американские выборы, бесцеремонно вторгаются в нашу жизнь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 августа на своей странице в Facebook.В источнике
С чего всё началось
Ранее Захарова в Facebook
назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой полученные россиянами на мобильные телефоны письма с предложением за вознаграждение сообщить в спецслужбы США о вмешательстве в американские выборы.
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Захарова предложила Госдепу США представить, если Россия зеркально отправит американцам «письма счастья»
Комсомольская правдавчера в 08:21