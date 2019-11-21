Политика
РБКМИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной
В министерстве добавили, что считают оценки БДИПЧ ОБСЕ необъективными и политизированными и выразили сожаление, что с комиссией согласились в Евросоюзе и США. 17 ноября в Белоруссии прошли выборы в палату представителей. Они были признаны состоявшимися во всех избирательных округах.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Хоккей
Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»
Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Шоу-бизнес
Лобода показала подписчикам идеальный шпагат
В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
Политика
Луганск ответил на требование Зеленского убрать флаги ЛНР
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил пренебрежение к донбасскому народу, заявив о намерении убрать флаги республики, замеченные в районе пропуска в Станице Луганской, пишет ФАН.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Авто
Lexus представила новый кабриолет Lexus LC 500
Японская компания Lexus представила открытую версию премиального купе Lexus LC 500.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Спорт
Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко
Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы
Хоккей
«Автомобилист» в овертайме переиграл «Авангард» в матче КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл омский «Авангард» 21 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Общество
В Роструде рассказали, как можно продлить новогодние каникулы
Специалисты напоминают, что сотрудник может взять отпуск через полгода после трудоустройства.
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Шоу-бизнес
В Сети восхитились красотой 14-летней дочери Анастасии Волочковой
Звездная мама опубликовала редкое фото с любимой девочкой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Шоу-бизнес
Наталья Рудова похвасталась идеальными формами в бикини
Наталья нежится в солнечных лучах и выглядит довольной, а ее формы идеальными.
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Единоборства
Президент WBC раскритиковал Ковалёва
Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
Хоккей
Овечкин ударил Панарина и получил удаление
Общество
Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
Общество
Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя
В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Общество
Путин увел Доронину с награждения в Кремле
Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Политика
Испания открыла расследование в отношении РФ из-за событий в Каталонии
Испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники сообщила о начавшемся расследовании в отношении активности некой группы, которая возможно была связана со спецслужбами России, перед неудавшимся референдумом о независимости Каталонии в октябре 2017 года.