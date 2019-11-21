Политика

РБКРБКМИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной

В министерстве добавили, что считают оценки БДИПЧ ОБСЕ необъективными и политизированными и выразили сожаление, что с комиссией согласились в Евросоюзе и США. 17 ноября в Белоруссии прошли выборы в палату представителей. Они были признаны состоявшимися во всех избирательных округах.
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