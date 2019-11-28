Спорт

ВедомостиВедомостиМИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России недопустимо.
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Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной»

Коммерсантъ07:44

МИД счел претензии WADA действиями выдавливающего Россию из спорта лобби

РБК07:02

Захарова считает рекомендации WADA попыткой выдавить Россию из международного спортивного сообщества

RT на русском06:44

Россия сочла допинговый скандал войной

Lenta.ru06:45

МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

Ведомости06:23

МИД РФ назвал «недобросовестной конкуренцией» претензии WADA

РЕН ТВ06:14

МИД: вопрос о претензиях WADA к России недопустимо политизировать

РИА Новости05:59
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Авто

Администрация Оренбурга арендует автомобиль за 890 000 рублей в год

Orenday.ru 26 ноября в 05:37
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
Политика

Члены ОЗХО приняли бюджет на 2020 год

Страны - члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили в четверг большинством голосов бюджет организации на 2020 год, не учитывая возражения РФ, Китая и ряда других государств.
ТАСС 11:36
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Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
RT на русском 10:25
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

В работе Instagram и Facebook произошёл сбой

Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook наблюдаются в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector.
RT на русском 10:57
Хоккей

«Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели пятое поражение подряд, у «армейцев» — вторая победа в последних трёх встречах.
Чемпионат 11:04
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru 09:53
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Политика

Выяснено отношение белорусов к России

Подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Lenta.ru 10:25
Авто

АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4

Задержка связана с нехваткой средств. Плюс ко всему рестайлинговая Lada 4x4 получит электрозеркала.
Тарантас Ньюс вчера в 23:16
Политика

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Rambler News Service 09:54
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК вчера в 15:55
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев назвал Екатерину Терешкович «опустившимся человеком»

Гоген Солнцев рассказал журналистам, почему врачи побрили наголо Екатерину Терешкович. Знаменитость назвал супругу «опустившимся человеком».
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Кино

Сценарий «Звездных войн: Скайуокер. Восход» потерял Джон Бойега

Бойега оставил сценарий под кроватью в квартире, из которой собирался переехать.
Культуромания 02:41
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Общество

В Петербурге экологи атаковали судно с 600 тоннами «урановых хвостов»

Прибывший из Германии контейнеровоз «Михаил Дудин», находящийся в настоящее время в порту Санкт-Петербурга, был атакован ранее беспилотными летающими аппаратами экологов.
Евразия Daily 11:05
Политика

Рейтинг Зеленского ускоренно падает

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского снизился до 52%.
RuNews24.ru 04:34
Политика

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:53
Общество

В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
РИА Новости 11:21
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Армия и оружие

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

Взгляд.ру 26 ноября в 05:37
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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