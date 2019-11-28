Спорт

ВедомостиВедомостиМИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России недопустимо.
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МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

Ведомости06:23

МИД счел претензии WADA действиями выдавливающего Россию из спорта лобби

РБК07:02

Россия сочла допинговый скандал войной

Lenta.ru06:45

Захарова считает рекомендации WADA попыткой выдавить Россию из международного спортивного сообщества

RT на русском06:44

Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной»

Коммерсантъ07:44

МИД РФ назвал «недобросовестной конкуренцией» претензии WADA

РЕН ТВ06:14

МИД: вопрос о претензиях WADA к России недопустимо политизировать

РИА Новости05:59
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По всей видимости Samsung не особо спешит обновлять свои устройства до последней версии Android, но обладатели флагманских смартфонов её скоро уже получат.
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Асад считает оккупацией присутствие военных Франции в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что считает оккупацией присутствие французских военных на территории государства без согласия легитимного правительства.
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Отмечается, что при условии победы «Лиона» над «Лейпцигом», (а «Зенита» над «Бенфикой»), у всех трех команд будет по 10 очков.
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Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
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Верховный суд разъяснил, как законно стать собственником чужого жилья

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Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
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Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

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Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
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Сборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ

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В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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