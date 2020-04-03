Политика
РИА НовостиМИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
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Армия и оружие
Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео
Общество
В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции
Наказание за езду Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является "спящей" и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил Щитов.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Наука
Экспрессию генов вызвало физическое воздействие
Специалисты выяснили, что при физических воздействиях в клетке начинается экспрессия не активированных генов.
Здоровье
Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Общество
В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса
В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Политика
Госдеп США заявил о покупке доставленного Россией медоборудования
США приобрели у России медицинское оборудование, которое ранее доставил в аэропорт Нью-Йорка самолет российских Воздушно-космических сил (ВКС).
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Наука
О наследуемых признаках, связанных с раком груди, рассказали ученые
Научные специалисты из Каролинского института в Стокгольме (Швеция) определили наследуемые признаки, связанные с раком груди.
Политика
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Футбол
Новиков – Немашкало: выбираем ставку на матч с высоким коэффициентом
В двух матчах между Новиковым и Немашкало в Лиге Про побеждал Немашкало.
Наука
Для выращивания говяжьей ткани специалисты используют соевый белок
Спорт
Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом
У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Кабмин утвердил порядок оформления больничных для пенсионеров
Временные правила оформления больничных в случае карантина для лиц старше 65 лет вступают в силу с 6 апреля.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Здоровье
В Бурятии выросло число инфицированных коронавирусом
Количество инфицированных коронавирусом в Бурятии достигло 25 человек, сообщает 1 апреля пресс-служба правительства республики.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Общество
Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Общество
Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине
В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).