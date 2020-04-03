Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
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МИД назвал причину отказа Киева от обязательств по Донбассу

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В России объяснили отказ Украины от договоренностей по Донбассу

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МИД оценил отказ Киева от договоренностей по консультативному совету

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МИД России прокомментировал отказ Украины от договоренностей по консультативному совету

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В Москве обвинили Киев в перечеркивании позитивной динамики в Донбассе

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МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

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МИД России призвал участников нормандского формата отказаться от игр

RT на русском15:07
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
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Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

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РБК 07:58
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Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
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Госдеп США заявил о покупке доставленного Россией медоборудования

США приобрели у России медицинское оборудование, которое ранее доставил в аэропорт Нью-Йорка самолет российских Воздушно-космических сил (ВКС).
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
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Наука

О наследуемых признаках, связанных с раком груди, рассказали ученые

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Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
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В двух матчах между Новиковым и Немашкало в Лиге Про побеждал Немашкало.
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Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Временные правила оформления больничных в случае карантина для лиц старше 65 лет вступают в силу с 6 апреля.
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В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
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В Бурятии выросло число инфицированных коронавирусом

Количество инфицированных коронавирусом в Бурятии достигло 25 человек, сообщает 1 апреля пресс-служба правительства республики.
ИА Красная Весна вчера в 00:43
Политика

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

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Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине

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Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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