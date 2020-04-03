У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

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