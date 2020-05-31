Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

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