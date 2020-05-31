Политика
RT на русскомМИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
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Политика
США поставили Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина»
Соединённые Штаты прислали Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина», чтобы поддержать жителей этой страны в борьбе с коронавирусом.
News.ru 16:22
Общество
ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции
В процедуру голосования по внесению поправок в Конституцию могут быть внесены дополнительные изменения, следует из проекта постановления Центризбиркома (есть у РБК).
РБК вчера в 12:18
Гаджеты
В сети анонсировали цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
Стоимость новых процессоров компании AMD серии Ryzen 3000XT появилась на сайте французского интернет-магазина, сообщается 31 мая на сайте Materiel.net.
ИА Красная Весна 16:09
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM 18:10
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
Кино
Компания Blumhouse снимет продолжение боевика «Апгрейд»
NewInform 29 мая в 04:21
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ 17:01
Футбол
Сёмин ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»
Уже бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не исключает, что и в пятый раз возглавит первую команду «железнодорожников».
Евро-футбол.ру 18:03
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
Космос
Начало изоляционного эксперимента SIRIUS перенесено на май 2021 года
Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
ТАСС 05:52
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:10
Экономика
Белый дом строит систему управления отходами вручную
С плана мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) в прошедшую пятницу на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, ответственной за экологическую политику, были сняты все разногласия заинтересованных ведомств.
Коммерсантъ 18:05
Общество
Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Ранее партия «Коммунисты России» отправила Пригожину и Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи.
URA.Ru вчера в 11:43
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Военное дело 07:55
Авто
Lamborghini Huracan с большим пробегом продают по рекордной цене
В салоне Royalty Exotic Cars поступило предложение о продаже популярного итальянского спорткара Lamborghini Huracan.
Faktom 11:35
Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов
В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
Газета.Ru 01:37
Религия
В Подмосковье разрешили ходить в храмы
В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Вести.Ru 12:15
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Энергетика
Reuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+
Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+.
Коммерсантъ 11:19
Происшествия
Следователи озвучили версии пожаров в Новой Ладоге
Следственный комитет по Ленинградской области назвал три версии пожаров в Новой Ладоге.
Российская газета 06:32
Экономика
Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью
Европа стала закупать больше стали из России в последнее время, что вызвало у французских металлургов опасения по поводу конкуренции с российскими поставками.
Политика Сегодня 05:43