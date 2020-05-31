Политика

RT на русскомRT на русскомМИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
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МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе

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Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

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В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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