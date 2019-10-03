Политика
РБКМИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга назвала сообщения о высадке российского спецназа в Норвегии «антироссийскими вбросами». Трансляция брифинга ведется в Facebook ведомства.
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с чего всё началось
27 сентября норвежское интернет-издание AldriMerсообщило со ссылкой на источники, что группа российского спецназа была замечена на территории Шпицбергена и материковой части Норвегии.Коммерсантъ09:49
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Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Происшествия
В Париже совершено нападение на полицейский участок
Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
REGNUM 08:35
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК 09:00
Экономика
Туроператор «Библио-Глобус» расторг сделку с Thomas Cook
Российский туроператор «Библио-Глобус» накануне сообщил о расторжении договора купли-продажи доли с международной компанией Thomas Cook Group plc.
Росбалт вчера в 12:11
Происшествия
Льва Шлосберга вызвали в СК по делу журналистки Светланы Прокопьевой
Депутата псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга вызвали в управление Следственного комитета по Псковской области для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к терроризму журналистки Светланы Прокопьевой.
Медиазона вчера в 09:22
Армия и оружие
Минобороны получило партию истребителей Су-34
В ОАК отметили, что по информации Центрального военного округа, самолеты будут эксплуатироваться в составе авиационного полка в Челябинской области.
РИА Новости 08:12
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости 01 октября в 15:43
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда вчера в 12:42
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
Космос
Гигантская планета обнаружена на орбите маленькой звезды
Планета GJ 3512b является важным открытием, которое, по мнению ученых, должно улучшить понимание того, как планеты формируются вокруг таких звезд.
ГЛАС.RU 01 октября в 14:10
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Авто
Джереми Кларксон выбрал лучшие автомобили года
Известный британский журналист Джереми Кларксон в рамках премии News UK Motor Awards назвал лучший суперкар и «народный» автомобиль.
Тарантас Ньюс 07:57
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
Российская газета 08:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Происшествия
Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков
Ранее стало известно, что группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, избила мальчика и окунула головой в унитаз, видео с издевательствами было опубликовано в интернете.
РБК 07:55
Шоу-бизнес
Как Александр Семчев похудел на 100 кг
Семчев стал совсем другим человеком. "Я сбросил 100 килограммов", - заявил актер с экрана ТВ.
ТВ Центр 02:40
Политика
Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков
В Кабардино-Балкарии избран новый глава республики. Им стал Казбек Коков, до этого исполнявший обязанности руководителя республики.
REGNUM 06:34
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Футбол
Полузащитника «Локомотива» вызвали в сборную Португалии
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу получил вызов в сборную Португалии на ближайшие игры национальной команды.
Матч ТВ 08:37
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Футбол
Легенда «Зенита»: Маркизио объявил о завершении карьеры
Евро-футбол.ру 09:16
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26