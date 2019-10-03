с чего всё началось

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга назвала сообщения о высадке российского спецназа в Норвегии «антироссийскими вбросами». Трансляция брифинга ведется в Facebook ведомства.

МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

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