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МИД назвал терактом нападение на генконсульство во Львове

Временного поверенного в делах Украины вызвали в российский МИД в связи с инцидентом с генконсульством во Львове, в которое бросили бутылку с зажигательной смесью.
РБК
Минувшей ночью в здание генконсульства неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью.
РБК
В результате инцидента никто не пострадал, диппредставительство не понесло ущерба.
Рамблер
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 296 УК Украины (хулиганство).
РБК

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МИД назвал терактом нападение на российское генконсульство во Львове
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