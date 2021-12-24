В сентябре инвестор Nia Impact Capital подал предложение, призывающее совет директоров Apple подготовить отчет с оценкой потенциальных рисков для компании, связанных с использованием ею положения о неразглашении информации.
Президент Украины Владимир Зеленский и болеем чем 20 сенаторов и конгрессменов США в ходе видеовстречи обсудили важность привлечения Вашингтона к процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе и поддержку евроатлантических стремлений Киева, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы украинского государства.