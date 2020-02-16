Политика

РБКРБКМИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у европейских стран есть два способа взаимодействия с Россией. Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным.
Читать в источнике
Комментировать297
с чего всё началось

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Россия «тщательно анализирует» предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Об этом РБК заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РБК06:43

Подробнее о событии

В российском МИД придумали, как улучшить отношения с Западом

URA.Ru09:37

В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой

РИА Новости07:50

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

RT на русском09:24

Россия назвала три условия для улучшения отношений с Европой

Lenta.ru08:40

Россия выдвинула три условия улучшения отношений с Европой

Взгляд.ру08:22

МИД назвал три условия нормализации отношений с Европой

Российская газета09:35

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

РБК06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
Общество

Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 14:33
Футбол

Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
RT на русском 15:12
Общество

Сильный ветер обещают Набережным Челнам

Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Челнинские известия 10:40
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Наука

Российская первокурсница совершила прорыв в медицинской биологии

Русская Планета 13 февраля в 07:22
Политика

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Происшествия

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Lenta.ru 12:58
Происшествия

Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
РИА Новости 13:04
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 02:26
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС 07:52
Биатлон

Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.
RT на русском 12:59
Армия и оружие

Летом 2020 года Пентагон проведет испытания гиперзвукового оружия

Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия летом этого года, сообщил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард.
Коммерсантъ 13 февраля в 13:53
Происшествия

В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Газета.Ru 08:00
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском 10:19
Энергетика

Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне

Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран.
ТАСС 13:39
Футбол

«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави

Московский футбольный клуб «Локомотив» не захотел покупать бывшего форварда сборной Италии Стефана Эль-Шаарави.
КМВ Новости 14:31
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru 15:37
Музыка

Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa вчера в 13:01
Футбол

«Мне жаль Сарри». Клопп назвал фаворита в серии А

Напомним, что 16 февраля «Лацио» и «Интер» сыграют между собой.
Матч ТВ 15:26
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Армия и оружие

Идлибский кризис — может ли Турция противостоять России

Турция взяла на себя обязательство очистить территорию Идлибской зоны деэскалации от "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция террористических группировок, куда входит в том числе сирийский филиал "Аль-Каиды") и других террористических групп.
Журналистская правда 08:54
Авто

Bentley выпустит самый дорогой автомобиль в своем бренде

В Женеве на автошоу Bentley должен будет представить новую модель, которая станет самой дорогой машиной бренда.
АБН 13 февраля в 16:39
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
ToDay News Ufa 10:54
Происшествия

В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Пензе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадали семь человек, включая трёх несовершеннолетних.
RT на русском 11:53
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Политика

Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Вестник Кавказа 06:33
Армия и оружие

Ракетный удар был нанесен по военной базе США в Багдаде

Как пишет РИА Новости, военная база сил коалиции в Багдаде подверглась вероятному ракетному удару.
Страна Советов on-line 04:20
Кино

В сети появились видео со съемок новой части «Матрицы»

В интернете распространилось несколько видеороликов со съемок четвертой части франшизы «Матрица» — случайные очевидцы засняли на камеру прыжок с небоскреба в Сан-Франциско.
Salt Mag 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное