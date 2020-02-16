Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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с чего всё началось

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Россия «тщательно анализирует» предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Об этом РБК заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
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Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
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Армия и оружие

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Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

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