Политика

РБКРБКМИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
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с чего всё началось

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Россия «тщательно анализирует» предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Об этом РБК заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Россия назвала три условия для улучшения отношений с Европой

Lenta.ru08:40

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В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

RT на русском09:24

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

РБК06:43
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Из Ирака в Сирию двинулась колонна американской военной техники

Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков транспортов, направилась из Ирака в Сирию.
Независимая газета 04:50
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В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

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Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
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В сети появились новые видео со съемок четвертой «Матрицы»

Piter.tv 08:04
Происшествия

Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею

Вести.Ru 07:52
Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме

В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:06
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По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Комсомольская правда 04:57
Общество

Шторм «Деннис» обрушился на Уэльс

Шторм "Деннис" обрушился на север страны. Поступали сообщения о массивных волнах на побережье о и сильных ветрах со скоростью до 113 км/ч.
Вести.Ru вчера в 23:54
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Армия и оружие

Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо

В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.
NewInform 04:43
Автоспорт

Даниил Квят проведет обкатку машины AlphaTauri

Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.
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Экономика

Forbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере

Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 09:09
Экономика

Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
КузПресс вчера в 20:00
Политика

Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
RT на русском 14 февраля в 10:13
Политика

Путин назвал всеми отвергнутую свою идею

Lenta.ru 07:54
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК вчера в 09:13
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году.
ТАСС вчера в 23:07
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На юго-западе Петербурга девушка зубами отбилась от насильника

В Санкт-Петербурге молодая женщина отбилась от насильника при помощи зубов.
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Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru 14 февраля в 17:27
Происшествия

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Футбол

«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче

LiveSport.ru 08:35
Спорт

Саночник Репилов выиграл золотую медаль чемпионата мира в Сочи

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Общество

700 россиян застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

О ситуации рассказали представители туроператора «Библиоглобус». Около 700 российских туристов застряли на Занзибаре.
Neva.Today 08:40
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Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности

Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
РИА Новости 09:32
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Лидер группы Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

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