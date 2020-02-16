Политика
РБКМИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
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с чего всё началось
Россия «тщательно анализирует» предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Об этом РБК заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.РБК06:43
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Армия и оружие
Из Ирака в Сирию двинулась колонна американской военной техники
Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков транспортов, направилась из Ирака в Сирию.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова показала свою приёмную дочь
Кстати, накануне в студии Андрея Малахова состоялся дебют приёмной дочери Евгении Павловны.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Единоборства
Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича
Кино
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»
По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Уэльс
Шторм "Деннис" обрушился на север страны. Поступали сообщения о массивных волнах на побережье о и сильных ветрах со скоростью до 113 км/ч.
Политика
Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо
В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.
Автоспорт
Даниил Квят проведет обкатку машины AlphaTauri
Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.
Экономика
Forbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере
Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Экономика
Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям
Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Политика
Путин назвал всеми отвергнутую свою идею
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году.
Происшествия
На юго-западе Петербурга девушка зубами отбилась от насильника
В Санкт-Петербурге молодая женщина отбилась от насильника при помощи зубов.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Футбол
«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
Спорт
Саночник Репилов выиграл золотую медаль чемпионата мира в Сочи
Происшествия
Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину
Прохожие обратились за помощью к полицейским, после чего лейтенант Дмитрий Зайцев сбросил верхнюю одежду, спустился на лед и вытащил упавшего мужчину.
Общество
700 россиян застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
О ситуации рассказали представители туроператора «Библиоглобус». Около 700 российских туристов застряли на Занзибаре.
Политика
Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
Музыка