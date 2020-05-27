Политика
Вечерняя МоскваМИД назвал условие для полетов по ДОН у границ Абхазии и Южной Осетии
Отмечается, что Россия готова разрешить проведение мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в рамках ДОН в том случае, если Грузия вернется к исполнению данного документа.
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В МИД России назвали условия для разрешения полетов у границ Абхазии и Южной Осетии
Известиявчера в 11:41
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Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
Общество
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров.
ТАСС 11:49
Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Космос
Угадай картинку: что видят люди на фотографиях с Марса
Sputnik Абхазия вчера в 07:43
Экономика
Специальный налоговый режим введен в Краснодарском крае
С доходов, полученных от юрлиц или индивидуальных предпринимателей, налог составит 6%. Режим НПД в Краснодарском крае начнет действовать с 1 июля 2020 года.
Ясно 06:36
Технологии
Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая
Как сообщает агентство "Версия", грядущее обновление операционной системы Windows 10 может выйти уже завтра, 28 мая.
Деловое.ТВ 07:52
Общество
Россиян могут обязать предупреждать соседей о ремонте
Россиян, проживающих в многоквартирных домах, могут обязать уведомлять соседей о ремонтных работах.
Уралинформбюро 08:11
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Экономика
Клиентам Сбербанка избрали меру подключения
Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
Коммерсантъ вчера в 14:26
Политика
Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии
Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
На 6 и 7 число назначен экзамен по русскому языку, 10 июля состоится испытание по профильной математике, 13 — по истории и физике, 16 — по обществознанию и химии, 20 июля выпускники сдадут биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Моя Удмуртия вчера в 06:36
Происшествия
Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
Футбол
В «Уфе» заявили о переговорах с австрийскими и арабскими инвесторами
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов подтвердил, что футбольный клуб ведет переговоры с иностранными инвесторами.
РБК 09:19
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер
Уральский меридиан 06:10
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Общество
В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса
«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
Шоу-бизнес
Водонаева раскрыла причину развода Гагариной с мужем
Пока пресса убеждённо заявляет о финансовых причинах разлада в паре, Алёна Водонаева раскрыла другую причину развода певицы с фотографом.
Версия.Инфо 10:02
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Финансы
Об опасности для доллара предупредил бывший глава Минфина США
По словам экс-главы Минфина США Генри Полсона, доллар получил статус главной валюты в мире из-за сочетания целого ряда факторов.
Цензуры.Нет вчера в 13:01
Общество
Евгений Куйвашев утвердил санитарную декларацию для ТЦ и кафе
Свердловское правительство утвердило форму декларации по защите населения от коронавируса, которую должны подписать каждый ресторан, торговый центр и магазин с отдельным входом для возобновления работы.
РБК Екатеринбург 10:38
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Происшествия
На трассе под Петровском произошло еще одно смертельное ДТП
Напомним, сегодня днем в Петровском районе на 565 километре трассы «Нижний Новгород - Саратов» у села Озерки «Опель Астра» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с грузовиком АФ-47415.
Регион 64 11:01
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25