Отмечается, что Россия готова разрешить проведение мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в рамках ДОН в том случае, если Грузия вернется к исполнению данного документа.

МИД назвал условие для полетов по ДОН у границ Абхазии и Южной Осетии

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