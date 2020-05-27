Грузия не вернется к участию в Договоре по открытому небу после призывов России, заявили в грузинском МИД. Республика вышла из этого соглашения еще в 2012 году. Это было связано с позицией Москвы, которую она заняла по отношению к Абхазии и Южной Осетии после событий 2008 года.

Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу

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