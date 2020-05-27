Политика

Газета.RuГазета.RuГрузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу

Грузия не вернется к участию в Договоре по открытому небу после призывов России, заявили в грузинском МИД. Республика вышла из этого соглашения еще в 2012 году. Это было связано с позицией Москвы, которую она заняла по отношению к Абхазии и Южной Осетии после событий 2008 года.
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Грузия отказалась пересматривать запрет на наблюдательнее полеты авиации РФ

ИА Красная Весна06:34

Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу

REGNUM05:23

Грузия не намерена идти на уступки России по ДОН

Взгляд.ру04:14

В Грузии заявили, что не вернутся к участию в ДОН, несмотря на призывы России

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Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты

РИА Новости05:18

Грузия отказалась отменять запрет на полеты военных РФ у своих границ

Известия05:01

МИД назвал условие для полетов по ДОН у границ Абхазии и Южной Осетии

Вечерняя Москвавчера в 11:25
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Общество

Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ: 3 июля — география, литература, информатика 6 и 7 июля — русский язык 10 июля — профильная математика 13 июля — история, физика 16 июля — обществознание, химия 20 июля — биология, иностранный язык (письменный) 22 и 23 июля — иностранный язык (устная часть) Помимо этого, изменится и регламент проведения выпускных экзаменов.
Kazanfirst.ru 25 мая в 13:53
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Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК вчера в 14:36
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Общество

Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
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Футбол

Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо

Евро-футбол.ру вчера в 01:11
Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Политика

В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.
RT на русском 07:32
Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
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Политика

На Украине суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

REGNUM 06:09
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Общество

Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
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Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Здоровье

Повысился коэффициент распространения коронавируса в Самарской области

Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции.
ГТРК Самара 03:58
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Финансы

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
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Происшествия

На Ямале на автодороге Обская–Бованенково обрушился мост

Мост обрушился на 52-м км автодороги Обская–Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Известия 04:38
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
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Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
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Политика

Решения по голосованию о поправках в Конституцию нет, заявили в Кремле

Никаких решений по дате проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:29
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В России у кошки выявили коронавирус

Результаты теста на коронавирус показали положительный результат. Сейчас кошка находится на карантине по месту жительства владельца.
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Автоспорт

Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?

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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
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Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»

Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.
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Кино

Продюсер «Аватара» раскрыл детали сюжета второй части

Американский кинопродюсер Джон Ландау раскрыл детали сюжета второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар".
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США готовят санкции против «Северного потока-2»

Правительство ФРГ уже успело отреагировать на заявления посла, отметив, что время всеобщего кризиса из-за пандемии коронавируса не самое лучшее для эскалации и новых санкций.
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Названы оптимальные условия для распространения COVID-19

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Пелагея подала заявление о разводе с Телегиным

Певица Пелагея официально подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным.
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В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
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Общество

В России подписали закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

В РФ началась реформа ОСАГО: Путин утвердил поправки, которые определяют новый способ расчёта тарифов.
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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