Политика
Газета.RuГрузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу
Грузия не вернется к участию в Договоре по открытому небу после призывов России, заявили в грузинском МИД. Республика вышла из этого соглашения еще в 2012 году. Это было связано с позицией Москвы, которую она заняла по отношению к Абхазии и Южной Осетии после событий 2008 года.
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Общество
Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ: 3 июля — география, литература, информатика 6 и 7 июля — русский язык 10 июля — профильная математика 13 июля — история, физика 16 июля — обществознание, химия 20 июля — биология, иностранный язык (письменный) 22 и 23 июля — иностранный язык (устная часть) Помимо этого, изменится и регламент проведения выпускных экзаменов.
Kazanfirst.ru 25 мая в 13:53
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК вчера в 14:36
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Футбол
Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо
Евро-футбол.ру вчера в 01:11
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.
RT на русском 07:32
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Здоровье
Повысился коэффициент распространения коронавируса в Самарской области
Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции.
ГТРК Самара 03:58
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
На Ямале на автодороге Обская–Бованенково обрушился мост
Мост обрушился на 52-м км автодороги Обская–Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Известия 04:38
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
Политика
Решения по голосованию о поправках в Конституцию нет, заявили в Кремле
Никаких решений по дате проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:29
Общество
В России у кошки выявили коронавирус
Результаты теста на коронавирус показали положительный результат. Сейчас кошка находится на карантине по месту жительства владельца.
Заинск-информ 04:33
Автоспорт
Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?
F1news.ru вчера в 11:26
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»
Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.
Орелград вчера в 08:06
Кино
Продюсер «Аватара» раскрыл детали сюжета второй части
Американский кинопродюсер Джон Ландау раскрыл детали сюжета второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар".
Piter.tv 07:11
Политика
США готовят санкции против «Северного потока-2»
Правительство ФРГ уже успело отреагировать на заявления посла, отметив, что время всеобщего кризиса из-за пандемии коронавируса не самое лучшее для эскалации и новых санкций.
Вести Подмосковья 01:08
Наука
Названы оптимальные условия для распространения COVID-19
Специалисты рассказали, какие условия будут оптимальными для распространения коронавируса и когда можно ожидать следующую вспышку.
ToDay News Ufa 05:18
Шоу-бизнес
Пелагея подала заявление о разводе с Телегиным
Певица Пелагея официально подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным.
ТВ Центр 03:13
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Общество
В России подписали закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
В РФ началась реформа ОСАГО: Путин утвердил поправки, которые определяют новый способ расчёта тарифов.
SpeedMe вчера в 04:56
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33