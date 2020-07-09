с чего всё началось

Беспорядки происходили 7—8 июля. В МИД РФ прокомментировали информацию о «российском следе» в беспорядках в Сербии.

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Политика Медведев назвал свои отношения с Путиным товарищескими Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин опроверг предположения о том, что "тандем" президента России и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева распался. о словам главы государства, он и Медведев продолжают работать так, как работали. 170

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,2K

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом. 18

Происшествия Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. 869

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 388

Общество В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. 1K

Технологии Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке «Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore. 58

Общество На Ямале продлили режим самоизоляции Действие режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе продлено до 20 июля включительно, сообщается на сайте регионального правительства.

Армия и оружие В Британии заявили о военном «предупреждении» России Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express. 224

Здоровье В Амурской области умер заразившийся коронавирусом врач скорой помощи Благовещенск, 10 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Амурской области скончался врач скорой помощи, заражённый коронавирусом.

Политика Байден встал на одно колено, выразив солидарность с протестующими Кандидат демократов в президенты в США Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с участниками протеста, передаёт телеканал Fox News. 10

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». 16

Технологии Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay Стало известно, что Сбербанк разработал платежную систему SberPay для владельцев карты Visa и мобильных устройств с предусмотренной на них Android-системой. 124

Общество Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса. 364