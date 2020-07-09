Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Беспорядки происходили 7—8 июля. В МИД РФ прокомментировали информацию о «российском следе» в беспорядках в Сербии.
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с чего всё началось
Появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющимся «российском следе» в беспорядках в Белграде — низкопробная заказуха, которая может бросить тень на отношения России и Сербии, говорится в комментарии
 Министерства иностранных дел РФ в четверг, 9 июля.
Известиявчера в 13:54

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МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

RT на русскомвчера в 14:03

МИД назвал вбросом статьи о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Газета.Ruвчера в 17:13

МИД назвал сообщения о «российском следе» в беспорядках в Сербии вбросом

РИА Новостивчера в 17:02

МИД назвал «заказухой» данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

РБКвчера в 16:18

МИД РФ назвал сообщения о «российском следе» в беспорядках в Белграде «заказухой»

Известиявчера в 13:54

В МИД РФ оценили заявления о «русском следе» в беспорядках в Белграде

РЕН ТВвчера в 13:37

В МИД РФ назвали вбросами сообщения СМИ о «российском следе» в беспорядках в Белграде

ТАССвчера в 13:36
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

Газета.Ru вчера в 22:41
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Политика

Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 07:24
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Политика

Медведев назвал свои отношения с Путиным товарищескими

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин опроверг предположения о том, что "тандем" президента России и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева распался. о словам главы государства, он и Медведев продолжают работать так, как работали.
REGNUM вчера в 05:32
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Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва осталась на первом месте в инвестиционном рейтинге, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
ТАСС вчера в 08:14
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Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
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Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение

В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском вчера в 15:08
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

РИА Новости 00:39
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Происшествия

Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли пять человек.
АиФ Новосибирск 00:26
4
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости вчера в 15:37
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Технологии

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

«Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.
РБК вчера в 20:29
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Общество

На Ямале продлили режим самоизоляции

Действие режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе продлено до 20 июля включительно, сообщается на сайте регионального правительства.
РИА Новости 01:41
Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Здоровье

В Амурской области умер заразившийся коронавирусом врач скорой помощи

Благовещенск, 10 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Амурской области скончался врач скорой помощи, заражённый коронавирусом.
REGNUM 01:36
Энергетика

Аналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс.
RT на русском вчера в 18:40
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Политика

Байден встал на одно колено, выразив солидарность с протестующими

Кандидат демократов в президенты в США Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с участниками протеста, передаёт телеканал Fox News.
Московский Комсомолец вчера в 23:20
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Футбол

Умер заслуженный тренер СССР по футболу Владимир Сальков

ИА Красная Весна вчера в 17:14
Технологии

Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении

Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14
4
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
16
Технологии

Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay

Стало известно, что Сбербанк разработал платежную систему SberPay для владельцев карты Visa и мобильных устройств с предусмотренной на них Android-системой.
Территория новостей 00:39
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Общество

Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса.
UfaTime.ru 00:29
364
Армия и оружие

Для российских ВКС построят новый летающий радар

Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
РЕН ТВ 07 июля в 18:05
14
Энергетика

Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ вчера в 08:39
25
Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07 июля в 07:24
22
Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
56
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru вчера в 07:07
47
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