Политика
RT на русскомМИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
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с чего всё началось
Опубликованные в средствах массовой информации заявления о "российском следе" в беспорядках в Сербии являются "вбросом" и "заказухой", указано в официальном комментарии министерства иностранных дел России.Газета.Ru13:34
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Политика
Лукашенко констатировал беспрецедентный уровень давления на Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об этом в ходе встречи с журналистами. Все сплелось в один узел, констатировал Лукашенко.
Политическая Экспертиза 16:23
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Футбол
Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК вчера в 15:01
Происшествия
В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве
Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
РИА Новости 16:05
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Наука
Двойное тестирование снизит смертность от коронавируса
Двойное тестирование имеет немаловажное значение для пожилых пациентов, относящихся к группе риска.
Evo-rus.com 04:09
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru 15:55
Футбол
В «Зените» приготовились «затянуть пояса»
Слова функционера передает «Спорт день за днем». По мнению Медведева, клубу придется «затянуть пояса».
Lenta.ru 16:25
Политика
Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами
Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных.
Известия 14:39
Здоровье
Минздрав РФ возобновляет диспансеризацию в некоторых регионах
Минздрав России намерен возобновить плановую диспансеризацию в регионах со спокойной эпидимической обстановкой.
Телеканал 360° 14:39
Шоу-бизнес
Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова
Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру 14:57
Общество
В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
Общество
Вид водительских удостоверений предложили изменить в МВД
В ведомстве хотят на лицевую сторону российских водительских прав добавить аналоги надписи «Водительское удостоверение» на английском и французском языках МВД России предложило на лицевую сторону водительского удостоверения добавить надписи Driving Licence и Permis de Conduire.
КМВ Новости вчера в 11:00
Происшествия
Следствие назначило Петру Верзилову психиатрическую экспертизу
По данным следствия, Верзилов не уведомил миграционную службу о канадском паспорте. Следком назначил психиатрическую экспертизу.
Народные новости 09:31
Наука
Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино
Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва вчера в 09:54
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Шоу-бизнес
Сати Казанова встретилась с мужем после 132-дневной разлуки
Пандемия коронавируса на 132 дня разлучила экс-солистку музыкальной группы «Фабрика» Сати Казанову с мужем Стефано Тиоццо, который отправился на родину в Италию.
Дни24 16:00
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Культура
Джавиша Лесли станет первой чернокожей «Бэтвумен»
Поздравляю Джавишу Лесли с получением роли летучей мышки. Вы стали членом потрясающей команды.
ИА InterMedia 08:10
Армия и оружие
В Германии назвали опережающее аналоги на 20 лет российское оружие
В немецком издании Focus назвали опережающее аналоги на 20 лет российское оружие.
Ferra 13:40
Энергетика
Свободное место в хранилищах нефти Китая еще есть, но нужно сохранять бдительность - ОПЕК
ОПЕК следит за ростом запасов нефти в хранилищах Китая, место для пополнения еще есть, но нужно сохранять бдительность, заявил генсек организации Мохаммед Баркиндо.
ПРАЙМ 16:13
Общество
Минтранс РФ определил список городов для вылета рейсов за границу
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции утвердил список городов России для вылета рейсов за границу, представленный Минтрансом РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:17
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Происшествия
Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге
Сотрудники Следственного комитета и оперативники собственной безопасности главка МВД пришли с обысками в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге.
РБК 12:25