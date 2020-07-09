с чего всё началось

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Политика Лукашенко констатировал беспрецедентный уровень давления на Белоруссию Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об этом в ходе встречи с журналистами. Все сплелось в один узел, констатировал Лукашенко. 86

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Происшествия В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Общество PayPal прекращает внутренние переводы в России Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России. 332

Здоровье Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах. 33

Футбол В «Зените» приготовились «затянуть пояса» Слова функционера передает «Спорт день за днем». По мнению Медведева, клубу придется «затянуть пояса».

Политика Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных. 1

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Общество Вид водительских удостоверений предложили изменить в МВД В ведомстве хотят на лицевую сторону российских водительских прав добавить аналоги надписи «Водительское удостоверение» на английском и французском языках МВД России предложило на лицевую сторону водительского удостоверения добавить надписи Driving Licence и Permis de Conduire. 2,5K

Происшествия Следствие назначило Петру Верзилову психиатрическую экспертизу По данным следствия, Верзилов не уведомил миграционную службу о канадском паспорте. Следком назначил психиатрическую экспертизу. 6

Наука Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.

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Политика Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции. 51

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