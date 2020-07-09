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МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.В источнике
С чего всё началось
Опубликованные в средствах массовой информации заявления о "российском следе" в беспорядках в Сербии являются "вбросом" и "заказухой", указано в официальном комментарии министерства иностранных дел России.
Газета.Ru13:34
Подробнее о событии

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

RT на русском14:03

В МИД РФ оценили заявления о «русском следе» в беспорядках в Белграде

РЕН ТВ13:37

МИД РФ назвал сообщения о «российском следе» в беспорядках в Белграде «заказухой»

Известия13:54

Москва назвала вбросами слухи о «российском следе» в беспорядках в Белграде

Взгляд.ру13:44

МИД ответил на сообщения о «российском следе» в беспорядках в Сербии

РИА Новости13:57

В МИД РФ назвали вбросами сообщения СМИ о «российском следе» в беспорядках в Белграде

ТАСС13:36

МИД РФ назвал цель заявлений о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Газета.Ru13:34
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Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения
РИА Новости13:10
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Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru01:38
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В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новостивчера в 09:58
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Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском09:39
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В Минздраве оценили данные о связи коронавируса с бесплодием

Ранее «Известия» со ссылкой на исследование ученых из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Китай) сообщали, что коронавирус нового типа способен инфицировать органы женской репродуктивной системы, тем самым создавая риск бесплодия среди переболевших этой инфекцией.
Rambler News Service14:13
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Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости04:56
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Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату

Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
РИА Новости12:28
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Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений

На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец08:25
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ02:24
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Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости11:20
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