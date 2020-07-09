Политика
RT на русскомМИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
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с чего всё началось
Появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющимся «российском следе» в беспорядках в Белграде — низкопробная заказуха, которая может бросить тень на отношения России и Сербии, говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ в четверг, 9 июля.Известия13:54
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Происшествия
На Сахалине по подозрению в убийстве ребёнка задержана семейная пара
Южно-Сахалинск, 10 июля 2020, 03:49 — REGNUM На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пара, которая подозревается в убийстве пропавшей 6 июля восьмилетней девочки.
REGNUM 20:49
Футбол
Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22
Общество
В России снесли памятник русским солдатам
Lenta.ru 19:43
Политика
Фургал, Пивоваров, Лукашевич – силовики ждали, когда закончится самоизоляция, чтобы всех арестовать
За последние дни в России была арестована замглавы Минорнауки Марина Лукашевич, задержаны советник главы «Роскосмоса» – бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов; губернатор Хабаровского края Сергей Фургал; исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.
Свободная Пресса 13:57
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Общество
Масочный режим ужесточили в Алтайском крае
Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 10:32
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Политика
Пушков призвал ввести санкции против оскорбляющих Россию артистов
«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков 9 июля в Twitter.
Известия 21:11
Хоккей
НХЛ назвала Овечкина лучшим левым нападающим розыгрыша Кубка Стэнли
На официальном сайте НХЛ (Национальная хоккейная лига) появился список лучших игроков позиции левого нападающего, которые будут играть в матчах плей-офф.
CT news 09:18
Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК 16:02
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
Томский губернатор уволил главу областного депздрава за фото из морга
Kremlin Pool / Global Look Press Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на фоне скандала с размещенными в Сети снимками мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов столицы региона уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова.
РЕН ТВ 11:00
Кино
Создатель «Эйфории» тайно снял Зендаю в новом фильме
ИА InterMedia 07:11
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily 04:27
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:23
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Общество
Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ
Изначально предполагалось, что данные смогут использовать члены УИК, чтобы проверить, записывался ли конкретный избиратель на дистанционное голосование, и проголосовал ли он с 25 по 30 июня.
РБК 08:28
Общество
До 39% выросла доля желающих переехать в частный дом из-за карантина
После карантинных мер, введенных из-за пандемии коронвируса, жизнь в собственном доме стала более привлекательна для 39% россиян.
РЕН ТВ 20:26
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, возможно, придется снова ввести ограничения из-за коронавируса, если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию и другие правила.
Известия 20:41
Происшествия
Стало известно о ходе расследования дела против Фургала
Подозрения против Фургала появились после того, как организатор и один из исполнителей заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой и дали на губернатора развернутые показания.
Lenta.ru 20:59
Общество
Российские специалисты в Куру нашли причину утечки токсичного топлива
Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане нашли причину утечки токсичного топлива из разгонного блока "Фрегат", неисправный клапан отправят на исследование в Россию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы НПО Лавочкина (предприятие "Роскосмоса").
РИА Новости 20:48
Общество
Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа
После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо 12:32
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П».
Военное обозрение вчера в 13:45
Общество
Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.
ToDay News Ufa 14:17
Космос
Астрономы обнаружили неизвестные ранее космические объекты
Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестный тип космических объектов.
Профиль 07:52