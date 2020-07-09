с чего всё началось

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Политика Фургал, Пивоваров, Лукашевич – силовики ждали, когда закончится самоизоляция, чтобы всех арестовать За последние дни в России была арестована замглавы Минорнауки Марина Лукашевич, задержаны советник главы «Роскосмоса» – бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов; губернатор Хабаровского края Сергей Фургал; исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Общество Масочный режим ужесточили в Алтайском крае Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом. 15

Политика США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,3K

Политика Пушков призвал ввести санкции против оскорбляющих Россию артистов «Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков 9 июля в Twitter. 7

Хоккей НХЛ назвала Овечкина лучшим левым нападающим розыгрыша Кубка Стэнли На официальном сайте НХЛ (Национальная хоккейная лига) появился список лучших игроков позиции левого нападающего, которые будут играть в матчах плей-офф.

Политика Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей. 15

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 465

Общество Томский губернатор уволил главу областного депздрава за фото из морга Kremlin Pool / Global Look Press Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на фоне скандала с размещенными в Сети снимками мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов столицы региона уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова. 13

Политика Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции. 51

Энергетика Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). 22

Происшествия Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. 66

Общество Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ Изначально предполагалось, что данные смогут использовать члены УИК, чтобы проверить, записывался ли конкретный избиратель на дистанционное голосование, и проголосовал ли он с 25 по 30 июня. 5

Общество PayPal прекращает внутренние переводы в России Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России. 344

Происшествия Стало известно о ходе расследования дела против Фургала Подозрения против Фургала появились после того, как организатор и один из исполнителей заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой и дали на губернатора развернутые показания.

Общество Российские специалисты в Куру нашли причину утечки токсичного топлива Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане нашли причину утечки токсичного топлива из разгонного блока "Фрегат", неисправный клапан отправят на исследование в Россию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы НПО Лавочкина (предприятие "Роскосмоса").

Армия и оружие Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин» Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П». 4