Политика

RT на русскомRT на русскомМИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
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с чего всё началось
Появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющимся «российском следе» в беспорядках в Белграде — низкопробная заказуха, которая может бросить тень на отношения России и Сербии, говорится в комментарии
 Министерства иностранных дел РФ в четверг, 9 июля.
Известия13:54

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МИД назвал «заказухой» данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

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МИД назвал вбросом статьи о «российском следе» в беспорядках в Сербии

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В МИД РФ оценили заявления о «русском следе» в беспорядках в Белграде

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МИД РФ назвал сообщения о «российском следе» в беспорядках в Белграде «заказухой»

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МИД назвал сообщения о «российском следе» в беспорядках в Сербии вбросом

РИА Новости17:02

В МИД РФ назвали вбросами сообщения СМИ о «российском следе» в беспорядках в Белграде

ТАСС13:36
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Колибри запомнили порядковый номер цветков

Ученые выяснили, что охристые колибри умеют определять порядковый номер искусственных цветков — по крайней мере, от первого до четвертого.
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Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

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Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
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Политика

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ 19:24
Политика

США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности

США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
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ФК ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках

Поражение "Динамо" от "Урала" (1:2) в 27-м туре Российской премьер-лиги гарантировало ЦСКА место среди участников еврокубков сезона-2020/21.
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Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой

Как пишет ИА Sakh.com, тело ребенка поисковики нашли в районе села Пятиречье Холмского района.
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Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

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Газета.Ru 13:25
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Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Политика

Вице-премьер Украины заявил о неактуальности минских соглашений

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения не соответствуют обстоятельствам, во время которых они заключались.
Коммерсантъ 17:57
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Футбол

«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
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Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
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Происшествия

Фура сгорела на федеральной трассе под Читой

Причина возгорания будет установлена позже специалистами Госпожнадзора.
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Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
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Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

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Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

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Общество

В столице Сербии запретили собираться группами более десяти человек

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила о введении в Белграде новых ограничительных мер в связи с ускорившимся распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба сербского правительства.
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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
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Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

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РИА Новости вчера в 08:30
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Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка

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Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

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Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
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Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
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Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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