с чего всё началось

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

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