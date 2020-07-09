Политика
RT на русскомМИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
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с чего всё началось
Появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющимся «российском следе» в беспорядках в Белграде — низкопробная заказуха, которая может бросить тень на отношения России и Сербии, говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ в четверг, 9 июля.Известия13:54
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Наука
Колибри запомнили порядковый номер цветков
Ученые выяснили, что охристые колибри умеют определять порядковый номер искусственных цветков — по крайней мере, от первого до четвертого.
N+1 10:19
Происшествия
Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» Ная Ривера утонула
Спасатели и правоохранители в Калифорнии поделились приоритетной версии о пропаже актрисы Наи Риверы, которая не так давно пропала без вести.
Bimru.ru 08:54
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть.
Известия 04:03
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Политика
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ 19:24
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Футбол
ФК ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках
Поражение "Динамо" от "Урала" (1:2) в 27-м туре Российской премьер-лиги гарантировало ЦСКА место среди участников еврокубков сезона-2020/21.
Интерфакс-Спорт 13:43
Происшествия
Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой
Как пишет ИА Sakh.com, тело ребенка поисковики нашли в районе села Пятиречье Холмского района.
Известия 19:23
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Политика
Вице-премьер Украины заявил о неактуальности минских соглашений
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения не соответствуют обстоятельствам, во время которых они заключались.
Коммерсантъ 17:57
Футбол
«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС Спорт 17:50
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Происшествия
Фура сгорела на федеральной трассе под Читой
Причина возгорания будет установлена позже специалистами Госпожнадзора.
Чита.Ру 09:21
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия 18:21
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35
Общество
В столице Сербии запретили собираться группами более десяти человек
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила о введении в Белграде новых ограничительных мер в связи с ускорившимся распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба сербского правительства.
Интерфакс 18:33
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37