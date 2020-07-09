с чего всё началось

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 463

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 332

Здоровье Мелик-Гусейнов рассказал об открытии детских лагерей В третью волну откроются все оставшиеся детские лагеря. Однако срок замгубернатора пока не назвал. 18

Энергетика Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal. 139

Экономика Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes. 8

Авто УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus Поступила информация, что глава Sollers Вадим Швецов якобы лично настоял на запуске Aurus во что бы то ни стало. 15

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,3K

Происшествия Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. 50

Политика «Народный губернатор» отправился в СИЗО. Какую пользу принес Фургал Хабаровскому краю Выборы в два тура Жизнь пятидесятилетнего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала можно разделить на несколько этапов.

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 114

Космос Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,1K