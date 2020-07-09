Политика

RT на русскомRT на русскомМИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
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с чего всё началось
Появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющимся «российском следе» в беспорядках в Белграде — низкопробная заказуха, которая может бросить тень на отношения России и Сербии, говорится в комментарии
 Министерства иностранных дел РФ в четверг, 9 июля.
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МИД назвал «заказухой» данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

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В МИД РФ назвали вбросами сообщения СМИ о «российском следе» в беспорядках в Белграде

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МИД назвал вбросом статьи о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Газета.Ru17:13
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Политика

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Происшествия

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РИА Новости 12:18
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Здоровье

Мелик-Гусейнов рассказал об открытии детских лагерей

В третью волну откроются все оставшиеся детские лагеря. Однако срок замгубернатора пока не назвал.
Ньюс-НН 10:55
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Энергетика

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
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Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
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Экономика

Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
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Политика

В Минобороны ФРГ ответили на претензии против «Северного потока -2»

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала претензии, которые связаны с реализацией проекта газопровода "Северный поток — 2".
ToDay News Ufa вчера в 15:03
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Авто

УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus

Поступила информация, что глава Sollers Вадим Швецов якобы лично настоял на запуске Aurus во что бы то ни стало.
Evo-rus.com 13:12
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Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
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Общество

Суд Амстердама отложил дело по «золоту скифов» на неопределенный срок

Новая дата рассмотрения судебного дела пока неизвестна, судья был отозван украинской стороной.
Слово и Дело 04:49
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
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Политика

«Народный губернатор» отправился в СИЗО. Какую пользу принес Фургал Хабаровскому краю

Выборы в два тура Жизнь пятидесятилетнего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала можно разделить на несколько этапов.
Телеканал 360° 17:25
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Шоу-бизнес

Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки

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Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 17:20
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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Энергетика

Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ 08:39
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Политика

Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ

На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
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Шоу-бизнес

Бережная рассказала, почему не состоялся ее брак с Сихарулидзе

CT news вчера в 07:48
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Здоровье

Наиболее проблемные районы по COVID-19 назвал Минздрав Оренбуржья

Большие города демонстрируют широкое распространение КОВИД-19. Среди жителей Абдулино наблюдается рост пневмоний, который выше нормы.
Evo-rus.com 09:07
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Космос

Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу

Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Известия 15:59
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

СК РФ по Приморью возбудил уголовное дело против директора Приморского океанариума Сергея Логинова.
Вести.Ru 06:00
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Теннис

Хачанов победил Берреттини на выставочном турнире в Австрии

РИА Новости 16:17
Культура

Бэтвумен впервые сыграет чернокожая бисексуалка

Создатели сериала "Бэтвумен" нашли новую исполнительницу главной роли.
Kinonews.ru 04:01
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Футбол

Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК вчера в 15:01
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