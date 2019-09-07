Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что новые власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским продемонстрировали здравый подход при обмене заключенными.

Политика Зеленский поговорил с Путиным по телефону Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Кино Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».

Футбол Сборная Украины в гостях разнесла Литву и упрочила лидерство в группе В Безоговорочный лидер группы В проводил матч пятого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 в Литве.

Политика Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.

Фигурное катание Падение Медведевой и триумф Загитовой: как прошли прокаты фигуристов В день контрольных прокатов сборной России на входе на территорию "Лужников" царило настоящее столпотворение, сопоставимое с тем, что можно было обнаружить во время чемпионата мира по футболу.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.

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Общество На курорте Сочи выпал первый снег На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.

Политика Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 7% Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

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Происшествия Российских журналистов и наблюдателей обстреляли Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.

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