Политика

РБКРБКМИД назвал здравым подход новых властей Украины к обмену заключенными

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что новые власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским продемонстрировали здравый подход при обмене заключенными.
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