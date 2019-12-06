с чего всё началось

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России. Под них попали семь российских компаний и 17 физических лиц.

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

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