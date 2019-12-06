Политика

Газета.RuГазета.RuМИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России. Под них попали семь российских компаний и 17 физических лиц.
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с чего всё началось
"Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения", – говорится
 в заявлении министерства иностранных дел, обнародованном на его сайте.
Утро.ru13:49

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МИД пообещал не оставлять без ответа новые санкции США против россиян

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МИД РФ назвал новые американские санкции в отношении россиян политизированными

Телеканал 360°12:07

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

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Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
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