Политика

Газета.RuГазета.RuМИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России. Под них попали семь российских компаний и 17 физических лиц.
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с чего всё началось
"Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения", – говорится
 в заявлении министерства иностранных дел, обнародованном на его сайте.
Утро.ru13:49

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МИД пообещал не оставлять без ответа новые санкции США против россиян

РБК13:50

МИД РФ назвал новые американские санкции в отношении россиян политизированными

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МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

Газета.Ru12:15

В России пообещали не оставлять без ответа новые санкции США

Lenta.ru12:10

В МИД РФ заявили, что новые санкции США в отношении России не останутся без ответа

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В МИДе назвали пропагандистскими новые санкции США против России

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Россия не оставит без ответа новые санкции США, заявили в МИДе

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