Политика
Газета.RuМИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России. Под них попали семь российских компаний и 17 физических лиц.
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с чего всё началось
"Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения", – говорится в заявлении министерства иностранных дел, обнародованном на его сайте.Утро.ruвчера в 13:49
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МИД РФ назвал новые американские санкции в отношении россиян политизированными
Телеканал 360°вчера в 12:07
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Политика
Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским
Политика
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Общество
Присяжные оправдали Маска по делу о клевете в адрес дайвера
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выиграл суд по делу о клевете.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
Пенсионная реформа Макрона погрузила Францию в хаос
Недовольные пенсионной реформой граждане не только приняли участие в мощной общенациональной забастовке, но и десятками тысяч вышли на улицу.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Политика
Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым
Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
Общество
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Общество
В Башкирии приняли закон о льготном налоговом режиме для самозанятых
В Госдуме приняли в третьем окончательном чтении закон о льготном налоговом режиме для самозанятых в Башкирии, сообщили в Аппарате уполномоченного по защите прав предприниметелей.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Starliner
Происшествия
В кафе в Москве произошла драка со стрельбой
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Хоккей
Орлов и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях нанес поражение "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Энергетика
Новак спрогнозировал цены на топливо в России
«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
Общество
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Фигурное катание
Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка, победительница двух этапов Гран-при Алена Косторная с мирового рекорда стартовала в финале серии, который проходит в итальянском Турине.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Киберспорт
Состоялся официальный релиз игры Halo: Reach для ПК
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.