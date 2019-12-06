Политика

Газета.RuГазета.RuМИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России. Под них попали семь российских компаний и 17 физических лиц.
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с чего всё началось
"Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения", – говорится
 в заявлении министерства иностранных дел, обнародованном на его сайте.
Утро.ruвчера в 13:49

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МИД пообещал не оставлять без ответа новые санкции США против россиян

РБКвчера в 13:50

В МИДе назвали пропагандистскими новые санкции США против России

Известиявчера в 12:28

В России пообещали не оставлять без ответа новые санкции США

Lenta.ruвчера в 12:10

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

Газета.Ruвчера в 12:15

В МИД РФ заявили, что новые санкции США в отношении России не останутся без ответа

ТАССвчера в 12:09

МИД РФ назвал новые американские санкции в отношении россиян политизированными

Телеканал 360°вчера в 12:07

Россия не оставит без ответа новые санкции США, заявили в МИДе

Эхо Москвывчера в 12:00
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Политика

Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским

URA.Ru вчера в 00:11
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 05 декабря в 11:19
Политика

Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Газета.Ru вчера в 17:28
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

ТАСС вчера в 23:54
Политика

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
РИА Новости вчера в 23:40
Общество

Присяжные оправдали Маска по делу о клевете в адрес дайвера

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выиграл суд по делу о клевете.
Комсомольская правда 00:58
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05 декабря в 05:29
Общество

Пенсионная реформа Макрона погрузила Францию в хаос

Недовольные пенсионной реформой граждане не только приняли участие в мощной общенациональной забастовке, но и десятками тысяч вышли на улицу.
Московский Комсомолец вчера в 05:51
Наука

Ученые нашли ранее неизвестную причину рака

Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Российская газета 01:00
Политика

Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым

Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Газета.Ru 05 декабря в 13:49
Политика

В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

РБК вчера в 19:28
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

Lenta.ru 00:20
Общество

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

В Башкирии приняли закон о льготном налоговом режиме для самозанятых

В Госдуме приняли в третьем окончательном чтении закон о льготном налоговом режиме для самозанятых в Башкирии, сообщили в Аппарате уполномоченного по защите прав предприниметелей.
Горобзор.ру вчера в 04:14
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 04 декабря в 08:16
Политика

Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости вчера в 15:12
Космос

В США перенесли запуск космического корабля Starliner

Мойка78 вчера в 20:56
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК вчера в 15:51
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Российская газета 00:57
Хоккей

Орлов и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях нанес поражение "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:59
Политика

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Инфорос вчера в 13:24
Энергетика

Новак спрогнозировал цены на топливо в России

«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
Daily Storm 05 декабря в 23:58
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости вчера в 14:43
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости вчера в 03:12
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости вчера в 08:47
Фигурное катание

Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка, победительница двух этапов Гран-при Алена Косторная с мирового рекорда стартовала в финале серии, который проходит в итальянском Турине.
Российская газета вчера в 14:24
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН вчера в 01:41
Киберспорт

Состоялся официальный релиз игры Halo: Reach для ПК

OAnews 04 декабря в 21:00
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM вчера в 10:33
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