Политика
Газета.RuМИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России. Под них попали семь российских компаний и 17 физических лиц.
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с чего всё началось
"Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения", – говорится в заявлении министерства иностранных дел, обнародованном на его сайте.Утро.ru13:49
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Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Экономика
Госдума одобрила повышение МРОТ
Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда до 12 тыс. 130 рублей, передаёт ОТР.
Общество
Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Футбол
Сергей Семак: «Мы провели хороший матч сегодня»
Главный тренер «Зенита» рассказал, что игра с «Динамо» удалась его команде.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга
Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Футбол
«Лион» в гостях разгромил «Ним» и вышел на пятое место
Гости победили со счетом 4:0. В составе «Лиона» дубль оформил Мемфис Депай, еще по голу забили Уссем Ауар и Йоаким Андерсен.
Фигурное катание
Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Гаджеты
Специалисты Роскачества представили рейтинг наушников
Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Гаджеты
Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte
Одной из показанных новинок является видеокарта ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger D OC, которая будет доступна в версиях с 4 и 8 Гбайт видеопамяти GDDR6.
Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0
Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Космос
В экзопланетной системе впервые нашли пояс астероидов
Результаты нового исследования, по словам ученых, могут рассказать нам больше о нашей собственной Солнечной системе.
Политика
Порошенко не согласен с документами насчет Донбасса, которые сам же подписал - Зеленский
Ранее Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук призвали украинских граждан выйти на Майдан накануне «нормандского саммита», чтобы призвать Зеленского не допустить возвращения Донбасса в ущерб суверенитета страны и не переступать за «красные линии».
Общество
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
Наука
В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике
Общество
Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт
Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сбербанка, звонки под видом службы безопасности банка – самый популярный вид кибермошенничества.
Экономика
Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
Что касается курса американского доллара, то его ослабление началось уже на этой неделе.
Авто
В 2020 году Volkswagen привезет в Россию три новинки
В следующем году в автосалонах Volkswagen появится сразу три новых транспортных средства.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.