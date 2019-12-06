с чего всё началось

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России. Под них попали семь российских компаний и 17 физических лиц.

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

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Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.

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Игры В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.

Футбол Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0 Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.

Политика Порошенко не согласен с документами насчет Донбасса, которые сам же подписал - Зеленский Ранее Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук призвали украинских граждан выйти на Майдан накануне «нормандского саммита», чтобы призвать Зеленского не допустить возвращения Донбасса в ущерб суверенитета страны и не переступать за «красные линии».

Общество Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.