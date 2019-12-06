Политика
Газета.RuМИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России. Под них попали семь российских компаний и 17 физических лиц.
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Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Игры
Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding
Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0 (2-й тайм)
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Происшествия
Суд вынес приговоры двум фигурантам «московского дела»
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Энергетика
Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Армия и оружие
Российские С-400 превзошли ожидания турок
Завершились испытания зенитно-ракетных комплексов С-400 турецкими силами ПВО. Как из ситуации выйдет НАТО, осталось под вопросом.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»
В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Политика
Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»
Россиянин, которого в Германии арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».
Шоу-бизнес
Рудковская похвасталась праздничной елкой у себя дома
Известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала, как оформила праздничную елку в этом году.
Автоспорт
Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м
В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Экономика
В правительстве предпочли низкие траты на нацпроекты воровству
Правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты, от реализации которых зависит исполнение майского указа президента до 2024 года.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Происшествия
Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО
Бывшего руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кузбассу Андрея Бурсина, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", выпустили из СИЗО, передает РИА Новости.
Футбол
В Англии матч перенесли из-за долгов клуба перед игроками
Как сообщает BBC, такое решение связано с заявлением игроков «Маклсфилда» о том, что они не выйдут на поле в случае, если перед ними не будут погашены долги по заработной плате.
Политика
Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами разговоры о российском «шпионском гнезде» во Франции.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района поймали на взятке
Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в 2017 году Валов, занимавший должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля марки Mercedes, стоимость которого оценивается в 6 миллионов рублей.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.