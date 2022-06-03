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МИД обвинил Евросоюз в нагнетании паники на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы

Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, сообщил МИД России.
News.ru
В МИД РФ представили материал «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности», где излагаются причины мирового кризиса в данной сфере.
НТВ
Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, добавили в МИД РФ.
ПРАЙМ
Как считают в МИД РФ, Евросоюзу следует устранить ошибки в собственной экономической политике, а не обвинять Россию в продовольственном кризисе.
НТВ

Подробнее о событии

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