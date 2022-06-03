ПРАЙММИД обвинил Евросоюз в нагнетании паники на мировых рынках и росте цен на энергоресурсыЕвропейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, сообщил МИД России.News.ruВ МИД РФ представили материал «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности», где излагаются причины мирового кризиса в данной сфере.НТВРеальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, добавили в МИД РФ.ПРАЙМКак считают в МИД РФ, Евросоюзу следует устранить ошибки в собственной экономической политике, а не обвинять Россию в продовольственном кризисе.НТВЧитать далееСвернутьНТВНТВАбзацПодробнее о событииМИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсыАбзацвчера в 13:22МИД РФ опубликовал статью о «мифах», распространяемых о России ЕвросоюзомРадио Sputnikвчера в 13:18МИД обвинил Евросоюз в нагнетании паники на мировых рынках и росте цен на энергоресурсыПРАЙМвчера в 12:07В МИД РФ указали на ответственность ЕС в нагнетании паники на мировых рынкахНТВвчера в 13:05«Оголтелая русофобия»: МИД России обвинил ЕС в росте цен на энергоресурсыNews.ruвчера в 12:37МИД: Евросоюз виноват в нагнетании паники на рынках и росте цен на энергоресурсыРИА Новостивчера в 12:27МИД РФ заявил, что мировые цены на энергоносители растут из-за паники ЕСИА Красная Веснавчера в 13:09Показать ещёОценить2Поделиться