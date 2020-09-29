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РИА Новости
РИА Новости

МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи Берлину по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не имел прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.В источнике
С чего всё началось
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе подтвердит наличие яда из группы «Новичок» в анализах политика Алексея Навального, предположил
 МИД России.
Коммерсантъ15:43
Подробнее о событии
Коммерсантъ

МИД РФ уверен, что «ангажированная» ОЗХО подтвердит «Новичок» в анализах Навального

Коммерсантъ15:43
Lenta.ru

Россия предрекла результаты проб Навального

Lenta.ru15:04
ИА Красная Весна

МИД РФ: ОЗХО наверняка найдет следы «Новичка» в биопробах Навального

ИА Красная Весна15:33
РИА Новости

МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

РИА Новости14:45
ТАСС

МИД РФ не сомневается, что ОЗХО в своем докладе подтвердит «Новичок» в пробах Навального

ТАСС14:28
News.ru

РФ не сомневается, что ОЗХО подтвердит «Новичок» в пробах Навального

News.ru15:06
Комсомольская правда

Россия не сомневается, что ОЗХО в своем докладе подтвердит наличие «Новичка» в пробах Навального

Комсомольская правда15:02

Снижение выбросов в Китае негативно повлияет на климат

В исследовании, проведенном учеными из Института Карнеги, Китайской академии экологического планирования, Университета Цинхуа и Калифорнийского университета в Ирвайн, использовалось моделирование для анализа влияния успехов Китая в сокращении выбросов, таких как оксид серы, технический (черный) углерод и органический углерод, на глобальное изменение климата.
Популярная механика07:08
2

МИД: Франция и Швеция не ответили на запросы России по Навальному

"Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ", - заявили в министерстве.
Газета.Ru14:56
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Военные Карабаха зафиксировали в своем воздушном пространстве F-16

Замком Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян сказал во время брифинга, что в воздушном пространстве региона зафиксировали применение истребителя F-16.
Аргументы и Факты15:51
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Еще одно соглашение между Россией и Украиной прекратило действие

Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном учреждении торговых представительств прекращено с 27 сентября, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Rambler News Service14:28
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ГД поддержала проект о запрете на перемещение по РФ более 600 сигарет

Госдума на пленарном заседании 29 сентября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий перемещение табачной продукции по территории России общим весом более 750 граммов на одного человека.
Газета.Ru08:03
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Эрдоган выступил с требованием к Армении по ситуации в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец кризису в Нагорном Карабахе, который якобы начался с «оккупации» Арменией «азербайджанских территорий», передает агентство Anadolu.
Rambler News Serviceвчера в 08:01
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75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

Астрономы призывают к более регулярным и тщательным исследованиям орбитального мусора на больших высотах, чтобы помочь охарактеризовать местные объекты и лучше определить риски, связанные с активными спутниками, на данные которых ежедневно полагаются люди.
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