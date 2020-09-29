МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным
Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи Берлину по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не имел прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.В источнике
С чего всё началось
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе подтвердит наличие яда из группы «Новичок» в анализах политика Алексея Навального, предположил
МИД России.
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Россия не сомневается, что ОЗХО в своем докладе подтвердит наличие «Новичка» в пробах Навального
Комсомольская правда15:02