Визы США для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в этом году не получили восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации "Роскосмос".

с чего всё началось

На заседании комитета Белоусов отметил, что без виз осталась почти половина членов делегации. Поскольку среди них сотрудники Минобороны и «Роскосмоса», которые должны участвовать в тематических дискуссиях, нормальная работа России в данной структуре ООН фактически заблокирована, подчеркнул дипломат.

МИД обвинил США в невыдаче виз половине делегации России в комитет ООН

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