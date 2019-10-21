Политика

РБКРБКМИД обвинил США в невыдаче виз половине делегации России в комитет ООН

На заседании комитета Белоусов отметил, что без виз осталась почти половина членов делегации. Поскольку среди них сотрудники Минобороны и «Роскосмоса», которые должны участвовать в тематических дискуссиях, нормальная работа России в данной структуре ООН фактически заблокирована, подчеркнул дипломат.
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с чего всё началось

США не выдали визы восьми россиянам для участия в работе Первого комитета ГА ООН

Визы США для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в этом году не получили восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации "Роскосмос".
ТАССвчера в 15:10

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МИД обвинил США в невыдаче виз половине делегации России в комитет ООН

РБКвчера в 17:44

Зампостпреда России указал на блокировку США работы РФ в комитете ГА ООН

Известиявчера в 15:43

Россия будет «твердо настаивать» на переносе комитета ГА ООН

Взгляд.рувчера в 15:39

Визы для работы на ГА ООН не получили сотрудники Минобороны и «Роскосмоса»

РИА Новостивчера в 16:22

Визовая война: США блокируют работу россиян из Первого комитета ГА ООН

РЕН ТВвчера в 15:18

США не выдали визы восьми россиянам для участия в работе Первого комитета ГА ООН

ТАССвчера в 15:10

Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

RT на русскомвчера в 16:09
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости 20 октября в 08:32
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Укупник рассказал об изменах пятого мужа Лолиты

Культуромания вчера в 19:45
Технологии

Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона

Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Футбол

Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
53 новости вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Технологии

Роскачество рассказало, что делать при краже смартфона

Сотрудники Роскачества рассказали, что нужно делать в случае, если у вас украли смартфон. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
АБН вчера в 09:51
Космос

Астрономы нашли кандидата на самую молодую массивную рентгеновскую двойную

Группа астрономов во главе с Чандреи Майтрой (Chandreyee Maitra) сообщает об обнаружении кандидата на самую молодую из известных на сегодняшний день массивных рентгеновских двойных систем, связанного с остатком сверхновой MCSNR J0513-6724, который находится в Большом Магеллановом облаке.
N+1 18 октября в 07:27
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала помолвочное кольцо

Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
Srnsk вчера в 20:27
Армия и оружие

Россия разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

Специалисты компании Ростех занимаются разработкой стрелкового оружия новых калибров.
Политическая Экспертиза вчера в 09:51
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Общество

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года

В Роспатенте назвали самую необычную заявку на патент, которая поступила в этом году.
Вести ФМ вчера в 05:47
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Футбол

«Дзюба не был в офсайде»: эксперт прокомментировал спорный момент матча «Зенит» - «Ростов»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал матч 13-го тура, в котором «Зенит» камня на камне не оставил от ФК «Ростов».
Петербургский дневник вчера в 11:43
Армия и оружие

Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru вчера в 21:39
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Одной из участниц очередного выпуска нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Екатерина Осипенко.
Телепрограмма 18 октября в 21:27
Политика

Кабмин Британии во вторник проведет обсуждение сделки по Brexit

На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

Стало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге

Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти.
Gazeta.SPb вчера в 12:33
Технологии

Четки Ватикана взломали за 15 минут

Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей вчера в 07:00
Кино

Мединский объявил о запуске базы данных по господдержке киноотрасли

Российская газета вчера в 11:56
Политика

Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»

ТВ Центр вчера в 15:12
Происшествия

В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре

В Ростовском районе Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в Ростове Великом, сообщили в администрации района.
Российская газета вчера в 10:56
Экономика

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости вчера в 11:31
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия 20 октября в 20:06
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома

Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия вчера в 20:53
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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