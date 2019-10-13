Политика
РИА НовостиМИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ. На днях генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН.
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Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин призвал к разрешению противоречий между Ираном, Израилем и США
Ирану, Израилю и США нужно стремиться к разрешению противоречий при желании возродить переговоры по иранской ядерной проблеме, Тегеран же должен следовать букве закона при выполнении договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Футбол
«В „Сельте“ есть частичка русского духа»
Скаутские службы изучают весь мир и количество легионеров в Ла Лиге только подтверждает это.
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
Армия и оружие
Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии
Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии.
Авто
В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для американского рынка
Отечественный автопроизводитель УАЗ решил напомнить автомобилистам о своей необычной модели УАЗ-31512, предназначавшейся для рынка Соединенных Штатов.
Кино
85 лет назад родился Савелий Крамаров
"Королю эпизода" Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет.
Происшествия
В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими
Общество
В России отмечают День работника сельского хозяйства
Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником.
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Экономика
В России могут запретить «грязное» пальмовое масло
Пальмовое масло попадает в Россию, далее проходит переработку в маргарин и жиры, которые активно используют в пищевой промышленности.
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Футбол
Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»
Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Происшествия
В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме
В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Происшествия
Возросло число жертв трагедии в керченском колледже
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Общество
Ректор МГИМО не считает нужным вводить распределение выпускников
Ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов заявил, что не считает необходимым введение обязательного распределения на работу выпускников вузов.
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.