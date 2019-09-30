Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМИД обвинил США в развязывании визовой войны

США развязали визовую войну, Москва имеет проблемы с отправлением дипломатических работников в командировки, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».
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США не могут выбраться из собственной санкционной ямы, заявили в Совфеде

ФАН12:05

МИД России обвинил Вашингтон в развязывании «визовой войны»

Национальная служба новостей07:07

Россия надеется на прогресс по консультативному совету с США, заявил Рябков

РИА Новости06:03

Рябков: компании США не жаловались на препятствия в работе со стороны властей России

ТАСС07:39

МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны

РБК06:30

МИД обвинил США в развязывании визовой войны

Газета.Ru07:46

МИД России может ответить США ответными визовыми мерами

Комсомольская правда04:53
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
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Гаджеты

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До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
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Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста Семшова

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Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
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Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
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В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском

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В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

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«Король Лев» стал лидером российского проката 2019 года

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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Российская актриса театра и кино Мария Миронова поделилась на своей странице в Instagram о том, что стала мамой во второй раз.
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Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Футбол

Погба и Рэшфорд могут сыграть с «Арсеналом»

Футболисты оправились от травм и готовы помочь «МЮ» в ближайшем матче. Ранее их участие в игре с «Арсеналом» было под вопросом.
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Происшествия

Глава МВД РФ приказал сократить штат сотрудников ГИБДД в регионах

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о сокращении численности штата сотрудников региональных отделов ГИБДД.
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Гаджеты

Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)

Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
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Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
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26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.
Известия 13:00
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
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Общество

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

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Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
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Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»

Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
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Политика

Бабича назначили первым замминистра экономического развития

Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
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Политика

МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США

Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.
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Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
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Врио губернатора Севастополя сформировал новое правительство

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, передает корреспондент РИА Новости.
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Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака

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На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
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Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным

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