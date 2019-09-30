Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" обвинил Соединенные Штаты в развязывании визовой войны. Он подчеркнул, что Москва уже давно испытывает трудности с командировками дипломатов.

В МИД обвинили США в развязывании визовой войны

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