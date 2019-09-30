Политика
Ruposters.ruВ МИД обвинили США в развязывании визовой войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" обвинил Соединенные Штаты в развязывании визовой войны. Он подчеркнул, что Москва уже давно испытывает трудности с командировками дипломатов.
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Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Общество
Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Гаджеты
В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11
Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.
Известия 09:12
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° 07:49
Футбол
Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных
Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру 10:48
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа
По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
В Петербурге проходит облава на полицейские машины
Десятки сотрудников из трёх силовых структур в последний день сентября устроили облаву на личный и служебный транспорт петербургских полицейских.
78.ru 05:56
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Политика
США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным
США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
BFM.ru 10:24
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Политика
В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций
Как добавил присутствовавший на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, речь идет "не о немецких, а о европейских санкциях", решение по которым "принимается не в Берлине".
РИА Новости 06:34
Футбол
«Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Бомбардир.ру 00:19
Политика
Зеленский уволил секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.
Lenta.ru 09:51
Общество
На митинге на проспекте Сахарова в воскресенье, по некоторым данным, полицейские работали под видом журналистов
Как утверждает один из организаторов акции, представитель Либертарианской партии Михаил Светов, были замечены по меньшей мере двое полицейских с камерами и пресс-картами телеканала ТВЦ. По его словам, когда организаторы попросили у этих людей предъявить документы, они достали удостоверения полицейских.
Эхо Москвы 09:32
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Космос
Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль
Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия вчера в 08:59
Футбол
Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»
Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».
Матч ТВ 09:57
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru 28 сентября в 05:25
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой
Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
Российская газета 03:05
Футбол
В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории
Чемпионат вчера в 19:15