Политика
РИА НовостиМИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны
В Москве не исключают ответных мер после визовых действий Вашингтона, но напоминают, что запустили процесс обмена ограничениями Соединенные Штаты.
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Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 10:03
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Трамп предложил арестовать конгрессмена Шиффа за госизмену
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник предложил арестовать за государственную измену председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им фактов телефонного разговора между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 08:44
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Энергетика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Украинские эксперты пока не могут дать «рецепт» выхода из сложившейся ситуации, но считают, что непогашенные долги действительно являются угрозой срыва отопительного сезона во многих населённых пунктах страны.
Актуальные Новости 28 сентября в 04:23
Общество
В будни в Москве будет до 20 градусов, к выходным похолодает
В ночь на среду похолодает до плюс 5-7 градусов, днем будет около 15. Теплее всего в городе будет в четверг.
Интерфакс 08:13
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты
Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru 28 сентября в 00:15
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
ФНС предупредила о мошеннических письмах о налогах
Ранее пользователь Facebook Денис Виленский сообщил, что получил письмо, якобы из налоговой инспекции, с требованием оплатить налоговые сборы.
Rambler News Service 09:03
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября
Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 08:29
Экономика
Крупнейший резидент «Титановой долины» уходит из проекта
Один из крупнейших резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» — компания «СТОД-Урал» выходит из проекта.
Urbc.Ru 09:03
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Политика
Депутаты Рады прибыли на сессию ПАСЕ вопреки отказу Украины от работы
Депутаты Верховной рады от Украины прибыли на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ новой делегации Украины от участия в заседаниях.
РБК 05:56
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник 28 сентября в 12:51
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Авто
Geely строит завод по производству летающих автомобилей
После строительства фундамента и производства композитных деталей для воздушных автомобилей начнут собирать производственную линию и строить полигон для испытаний летательных транспортных средств.
За рулем 09:56
Гаджеты
Mi Mix 4 от Xiaomi официально отменен
Некоторые СМИ распространяли информацию о Mi Mix 4, в том числе с сомнительными изображениями, поэтому один из руководителей компании разместил пост в Weibo, чтобы прояснить ситуацию.
ГЛАС.RU 07:15
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала о сексе с Потапом в аэропорту
Тридцатидвухлетняя украинская певица Настя Каменских уже четыре месяца является законной женой 38-летнего Потапа (настоящее имя - Алексей Потапенко).
Московский Комсомолец 04:04
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00