Политика
РБКМИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Экономика
Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Энергетика
Источник сообщил о провале переговоров ОПЕК+
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговоры завершились без договоренности, поскольку Россия не согласилась с дополнительным сокращением добычи.
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Здоровье
Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве
В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Армия и оружие
Минобороны показало видео боевой стрельбы штурмовиков Су-25СМ3
Армия и оружие
Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Авто
Toyota отзывает 1,8 млн автомобилей из-за проблем с бензонасосом
Японский автоконцерн Toyota расширил отзывную кампанию, изначально затронувшую в США 696 тыс. автомобилей Toyota и Lexus с дефектным бензонасосом, до 1,8 млн машин.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на ЮЧМ с личным рекордом
Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
Общество
Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет
Экономика
38 банков могут закрыться в России
Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Авто
Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80
На рынке США кроссовер Genesis GV80 появится в 10 версиях по цене от 48 900 долларов или около 3,3 млн рублей.
Авто
В марте дилеры начнут ставить авто на учет
Цена на постановку на учёт у дилеров регламентирована законом и не способна превышать 500 рублей.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Экономика
Нацбанк Украины заявил об отсутствии согласия на покупку «дочки» ВЭБа
Национальный банк Украины не давал никому согласия на покупку акций Проминвестбанка, дочернего банка российского ВЭБ.РФ, говорится в сообщении регулятора.
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Вилы для Лукашенко. Президент Беларуси ждет не экономическое, а политическое предложение от России. Например, войти в Госсовет
Александр Лукашенко заявил, что из-за стран, которые привыкли решать любые вопросы с помощью вентиля на нефтяной трубе, Беларусь с января недополучает по миллиону тонн нефти каждый месяц.
Общество
Собчак заявила о замалчивании ситуации с коронавирусом в России
Реальная ситуация с распространением коронавируса на территории России замалчивается, так как власти страны боятся паники сильнее, чем самого заболевания.
Биатлон
Комментатор Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова
Александр_Казаков / ИЗВЕСТИЯ Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором он пишет, что обыски в отеле российских биатлонистов в ходе минувшего чемпионата мира могли произойти из-за слов четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Политика
Депутата от партии Зеленского радикалы забросали яйцами
Депутат от партии президента «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, как после эфира на одном из телеканалов его забросали яйцами радикалы с битами.
Игры