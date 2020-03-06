Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Экономика Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.

Общество Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции «Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.

Энергетика Источник сообщил о провале переговоров ОПЕК+ Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговоры завершились без договоренности, поскольку Россия не согласилась с дополнительным сокращением добычи.

Футбол Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.

Армия и оружие Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.

Авто Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.

Армия и оружие Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.

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Экономика 38 банков могут закрыться в России Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".

Авто Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80 На рынке США кроссовер Genesis GV80 появится в 10 версиях по цене от 48 900 долларов или около 3,3 млн рублей.

Общество Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.

Политика Путин оценил возможность возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".

Биатлон Комментатор Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова Александр_Казаков / ИЗВЕСТИЯ Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором он пишет, что обыски в отеле российских биатлонистов в ходе минувшего чемпионата мира могли произойти из-за слов четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.