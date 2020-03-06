Политика

РБКРБКМИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Суд по MH17 в Нидерландах состоится, несмотря на коронавирус

РИА Новости07:54

Захарова обвинила власти Нидерландов в попытке надавить на суд Гааги по делу MH17

Интерфакс04:05

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

РБК04:12

МИД РФ заявил о грубом давлении на суд в деле МН17

URA.Ru04:07

Захарова: Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17

ТАСС04:21

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Lenta.ru03:55

МИД России отметил «грубую попытку» давления на суд Гааги по делу MH17

RT на русском03:45
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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
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У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

REGNUM 09:46
Экономика

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
РБК вчера в 10:04
Общество

Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Известия вчера в 12:13
Энергетика

Источник сообщил о провале переговоров ОПЕК+

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговоры завершились без договоренности, поскольку Россия не согласилась с дополнительным сокращением добычи.
BFM.ru 10:50
Футбол

Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Чемпионат вчера в 16:01
Здоровье

Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Известия 09:20
Армия и оружие

Минобороны показало видео боевой стрельбы штурмовиков Су-25СМ3

Военное обозрение 05:17
Армия и оружие

Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.
РИА Новости вчера в 02:42
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс

Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Тарантас Ньюс 03 марта в 03:24
Авто

Toyota отзывает 1,8 млн автомобилей из-за проблем с бензонасосом

Японский автоконцерн Toyota расширил отзывную кампанию, изначально затронувшую в США 696 тыс. автомобилей Toyota и Lexus с дефектным бензонасосом, до 1,8 млн машин.
Автоновости дня вчера в 00:00
Армия и оружие

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.
РИА Новости 07:00
Общество

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
РБК вчера в 13:44
Фигурное катание

Валиева выиграла короткую программу на ЮЧМ с личным рекордом

Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
РИА Новости 10:36
Общество

Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет

Вести.Ru 08:23
Экономика

38 банков могут закрыться в России

Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
Газета.Ru 07:10
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском вчера в 01:24
Авто

Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80

На рынке США кроссовер Genesis GV80 появится в 10 версиях по цене от 48 900 долларов или около 3,3 млн рублей.
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Авто

В марте дилеры начнут ставить авто на учет

Цена на постановку на учёт у дилеров регламентирована законом и не способна превышать 500 рублей.
CarsWeek.ru 03:43
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Газета.Ru 03:42
Экономика

Нацбанк Украины заявил об отсутствии согласия на покупку «дочки» ВЭБа

Национальный банк Украины не давал никому согласия на покупку акций Проминвестбанка, дочернего банка российского ВЭБ.РФ, говорится в сообщении регулятора.
РБК 10:55
Общество

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
РИА Новости 07:05
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Экономика

Вилы для Лукашенко. Президент Беларуси ждет не экономическое, а политическое предложение от России. Например, войти в Госсовет

Александр Лукашенко заявил, что из-за стран, которые привыкли решать любые вопросы с помощью вентиля на нефтяной трубе, Беларусь с января недополучает по миллиону тонн нефти каждый месяц.
Новая газета вчера в 17:14
Общество

Собчак заявила о замалчивании ситуации с коронавирусом в России

Реальная ситуация с распространением коронавируса на территории России замалчивается, так как власти страны боятся паники сильнее, чем самого заболевания.
URA.Ru 06:47
Биатлон

Комментатор Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова

Александр_Казаков / ИЗВЕСТИЯ Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором он пишет, что обыски в отеле российских биатлонистов в ходе минувшего чемпионата мира могли произойти из-за слов четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.
РЕН ТВ вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Политика

Депутата от партии Зеленского радикалы забросали яйцами

Депутат от партии президента «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, как после эфира на одном из телеканалов его забросали яйцами радикалы с битами.
Ореанда-Новости 02:53
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Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store

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