Политика
Lenta.ruМИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
Политика
Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было
Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
Гаджеты
Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года
По данным компании, новые видеокарты появятся к концу года и будут на 50% энергоэффективней, чем RDNA 1. Данных о производительности пока нет, однако компания намекает, что они будут на уровне или даже мощнее.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Футбол
Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун работают в общей группе
Общество
В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Общество
В Екатеринбурге прогремел салют в честь годовщины смерти Сталина
Авто
Continental: 2020 год станет худшим для автопроизводителей времен кризиса 2008 года
По итогам 2020 года падение производства может достичь 5%. Это станет худшим показателем для индустрии со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.
Армия и оружие
В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Экономика
«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Наука
Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты
Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
Общество
Осужденный экс-глава Иванова выплатил 25-миллионный штраф
Судебные приставы, наконец, взыскали с бывшего главы города Иваново и депутата городской думы Вячеслава Сверчкова уголовный штраф в размере 25 миллионов 520 тысяч рублей.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Футбол
Семак высказался о ситуации с местом проведения матча со «Спартаком» в Кубке России
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Армия и оружие
МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию
США в своем стремлении придать своим ядерным силам новые возможности, видимо, уже рассматривают ядерный конфликт как одну из политических опций, заявили в МИД РФ.
Гаджеты
На iPhone установили и запустили Android
Культура
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Армия и оружие
Польша пригласит Россию наблюдать за учениями Defender Europe 2020
Российская Федерация, как страна ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которое пройдет на территории Польши, говорится в сообщении.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
В России изменят систему оплаты отпусков и больничных
Mossovetinfo.ru – Минтруд РФ готовит кардинальное изменение системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства России
В пресс-службе отметили, что в аппарате правительства будут работать 1545 человек.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Общество
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.