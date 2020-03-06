Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.
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МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

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Захарова обвинила власти Нидерландов в попытке надавить на суд Гааги по делу MH17

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МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

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Захарова о деле MH17: антироссийская кампания набирает обороты

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Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
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