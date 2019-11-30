с чего всё началось

Делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном проводила в России переговоры и должна была завершить их 29 ноября. На 27 ноября был запланирован перелет в Казань, где делегацию ждали татарстанские партнеры, однако чешскому борту отказали в вылете из Москвы.

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы

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