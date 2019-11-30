Политика
РИА НовостиМИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном проводила в России переговоры и должна была завершить их 29 ноября. На 27 ноября был запланирован перелет в Казань, где делегацию ждали татарстанские партнеры, однако чешскому борту отказали в вылете из Москвы.
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с чего всё началось
«Констатируем, что подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур допускается чешскими партнерами не в первый раз», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства в субботу, 30 ноября.Известия10:23
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Общество
Лев Пономарев создал новое движение «За права человека»
Правозащитник Лев Пономарев создал новое общественное движение «За права человека». Об этом 30 ноября сообщает «Интерфакс».
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Футбол
В «Витессе» прокомментировали отставку Слуцкого
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
Шоу-бизнес
Киркоров показал интерьер своего гастрольного вагона
Российский певец Филипп Киркоров продемонстрировал поклонникам интерьер своего личного вагона для гастролей по России.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане» в матче Лиги Европы
Global Look Press Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Авто
Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет
Согласно новому запрету, сотрудники ГИБДД лишаются права снимать регистрационные знаки, но, при этом, они также смогут ввести запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, до тех пор, пока не будут устранены нарушения.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Технологии
Дизайнер Bioshock воспроизвёл в No Man’s Sky уровень из Doom
Дизайнер Bioshock JP LeBreton воспроизвёл культовый уровень E1M1 из классической игры Doom 1993 года в No Man's Sky.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
Политика
Глава ДНР прокомментировал закон о расширении границ
Ранее 29 ноября стало известно, что парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.
Здоровье
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Общество
Что означает для «Газпрома» решение суда в пользу «Нафтогаза»
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отказал в удовлетворении апелляционной жалобы «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору между российским газовым холдингом и «Нафтогазом Украины» по контракту на поставку газа, говорится в материалах суда.
Футбол
«Челси» дома проиграл «Вест Хэму»
В матче 14-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Общество
Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Спорт
Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.