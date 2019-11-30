В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

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