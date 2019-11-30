Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
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В МИД объяснили запрет лететь в Казань ошибкой делегации Чехии — сбои бывали и раньше

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Власти Чехии прокомментировали отказ в перелете бизнес-миссии из Москвы в Казань

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Чешский министр получил отказ в перелете из Москвы в Казань

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Москва не дала чешскому министру вылететь в Казань, но пражская встреча с Миннихановым все равно состоялась

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В субботу состоится жеребьевка Евро-2020

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Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
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Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

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Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
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Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ

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Россия стартовала на чемпионате мира по гандболу с победы над Китаем

Женская сборная России по гандболу стартовала с победы на чемпионате мира.
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Среди пострадавших в Гааге оказались дети

Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
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Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
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Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
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Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

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Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

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Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
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Тони Фергюсон еще не подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым

Титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном все еще не анонсирован официально по причине того, что американец до сих пор не подписал контракт на бой.
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«Губы дьявола»: врач прокомментировала новый тренд

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В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

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Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
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Армия и оружие

В Арктике впервые испытали ракету «Кинжал»

Истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в российской Арктике по полигону Пембой, который расположен к северо-востоку от Воркуты.
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Ольга Бузова после фотосессии на шоу «План Б» хотела уйти из проекта

Ольга Бузова призналась, что после фотосессии на шоу "План Б" хотела уйти из проекта.
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С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
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На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

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В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
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