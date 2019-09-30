Политика
Newvz.ruМИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы. В Госдепе США объяснили произошедшее недоразумение техническими проблемами.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в программе "Большая игра", почему министр иностранных дел Сергей Лавров всё же отправился в США, несмотря на скандал с невыдачей виз для части российской делегации.Life.ruвчера в 17:23
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Захарова пояснила, почему визовый скандал не помешал Лаврову посетить ООН
Московский Комсомолецвчера в 17:12
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Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
РБК вчера в 09:40
Армия и оружие
Британия пребывает в состоянии войны из-за кибератак
Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно пребывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens вчера в 04:13
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
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Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Кино
Человека-паука вернули в киновселенную Marvel
Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия 27 сентября в 22:48
Технологии
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 20:38
Наука
Части тела: российское будущее искусственных органов человека
Известные мировые лидеры в производстве эндопротезов: Zimmer-Biomed, De Puy, Smith & Nephew, Stryker, которым принадлежит более 60% международного рынка.
Популярная механика вчера в 23:18
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0
Sports.ru 28 сентября в 13:30
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class
Компания Mercedes-Benz сделает новое поколение модели C-Class более технологичным за счет использования решений от флагманского седана S-Class, сообщает Autocar.
Коммерсантъ 04:26
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Футбол
Орлов: Черчесов и Карпин не подходят на пост тренера «Спартака»
Вчера, 29 сентября, главный тренер красно-белых Олег Кононов покинул свой пост после четвертого подряд поражения команды в Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 05:27
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Политика
Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг публикации записи телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Pravda.Ru вчера в 10:19
Футбол
Нобель Арустамян: У Цорна есть кандидаты на пост главного тренера «Спартака» из Голландии и Германии
Комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян высказался о том, каких кандидатов на пост главного тренера Спартака рассматривает генеральный директор клуба Томас Цорн.
Советский спорт 05:11
Общество
Новые правила противопожарного режима запрещают курение на балконах
Отмечается, что согласно новым правилам противопожарного режима с 1 октября 2019 г. курящие на балконах граждане будут привлекаться к ответственности в случае пожара, произошедшего по их вине.
Москва меняется 27 сентября в 07:32
Кино
Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах
Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
Актуальные Новости 28 сентября в 01:15
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Политика
Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
РИА Новости 04:57
Происшествия
Совершившего каминг-аут военного избили на Украине
Пятеро радикалов напали на украинского 41-летнего военного Василия Давыденко, который недавно рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил ЛГБТ-активист, ветеран АТО Виктор Пилипенко.
Взгляд.ру 05:15