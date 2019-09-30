Политика

Newvz.ruNewvz.ruМИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США

Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы. В Госдепе США объяснили произошедшее недоразумение техническими проблемами.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в программе "Большая игра
", почему министр иностранных дел Сергей Лавров всё же отправился в США, несмотря на скандал с невыдачей виз для части российской делегации.
Life.ruвчера в 17:23

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Захарова объяснила, почему Лавров не отказался от визита в США

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