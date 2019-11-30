с чего всё началось

В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства. Дипведомство указало, что подобные сбои в ходе оформительских процедур допускаются чешскими партнерами не в первый раз.

МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы

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Экономика Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.

Происшествия Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

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Общество Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.

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Политика Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.

Армия и оружие Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.