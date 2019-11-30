Политика
Газета.RuМИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства. Дипведомство указало, что подобные сбои в ходе оформительских процедур допускаются чешскими партнерами не в первый раз.
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с чего всё началось
«Констатируем, что подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур допускается чешскими партнерами не в первый раз», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства в субботу, 30 ноября.Известия10:23
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