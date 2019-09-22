Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа. Запись доступна на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
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В МИД России назвали заключение пакта с нацистской Германией вынужденным

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МИД РФ: заключение пакта о ненападении с нацистской Германией было вынужденным шагом

ТАСС13:24

МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

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МИД назвал вынужденным шагом заключение СССР пакта Молотова — Риббентропа

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Историк раскритиковал заявление МИД России о союзе СССР и Германии

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МИД России высоко оценил «пакт Молотова-Риббентропа»

Эхо Москвы14:00

МИД России положительно оценил пакт Молотова-Риббентропа

Дилетант10:24
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Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
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Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко

Лондонцы повели в счете на 46-й минуте благодаря автоголу полузащитника Леандера Дендонкера.
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Сборная России стала второй в медальном зачете ЧМ по боксу

Российская сборная по боксу заняла второе место в медальном зачете на прошедшем в Екатеринбурге чемпионате мира.
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Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
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РИА Новости 20:25
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Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах

Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском 21:58
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Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, утверждающая, что проходит лечение в той же московской клинике, что и Анастасия Заворотнюк, заявила, что медики прекратили лечение актрисы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:53
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Врачи назвали необходимое количество шагов в день

Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Здоровье

Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации.
Москва 24 20 сентября в 05:22
Происшествия

Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры

Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета вчера в 18:16
Экономика

Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих

C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Политика

В администрации Приморья назначен новый вице-губернатор

Губернатор Приморья подписал приказ о назначении нового врио вице-губернатора Приморья, который будет курировать вопросы экономики и развития предпринимательства, сообщает РИА VladNews.Как говорится в сообщении краевой администрации, этот пост c 24 сентября займет Константин Шестаков, ранее возглавлявший департамент туризма.
Владивосток-Новости 22:50
Политика

На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 14:40
Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
Кавказский узел вчера в 09:42
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 21:11
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Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой

По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
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Армия и оружие

В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты

Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.
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В Молдавии решили отказаться от антироссийского подхода

Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».
Lenta.ru 21:51
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

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Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou

Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.
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Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
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На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением

Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости 21:11
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На Москве-реке перевернулась яхта

Яхта перевернулась от порыва ветра на Москве-реке, в результате пострадали пять человек.
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Крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету

В Крыму местный астроном Геннадий Борисов открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
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Гагарина сообщает своим подписчикам, что занемогла 16 сентября, и объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.
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Названы замедляющие старение продукты

Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.
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Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны

Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
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